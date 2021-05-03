Breaking Bad kalitesini kanıtlayan 10 ilginç bilgi

Dizideki mavi meth aslında mavi akide şekeridir. Ayrıca ek bilgi olarak ekleyelim; bu meth’leri yapmak için narkotik şubeden gerçek meth’in nasıl yapılacağına dair yardım alınmış.

Hatırlarsanız, Walter “Heisenberg” White ülke çapında yaptığı müthiş satışlardan elde ettiği paraları New Mexico çölüne gömmeye karar vermişti. Gömdüğü yeri unutmamak için yerin koordinatlarını lotoda oynadı. Ama aslında Walter’ın kuponundaki +34° 59′ 20.00″, -106° 36′ 52″ koordinatları Breaking Bad’in ve The Avengers gibi bazı Hollywood filmlerinin çekimlerinin yapıldığı Albuquerque Studios’un koordinatlarıdır.