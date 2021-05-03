Sinema

Breaking Bad kalitesini kanıtlayan 10 ilginç bilgi

3 Mayıs 2021
breaking bed





2008’de yayınlanmaya başlayan ve 2013 yılında tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi olma unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına giren Breaking Bad dizisi, unutulmaz diziler arasındaki yerini koruyor. İşte, kimilerine göre tüm zamanların en iyi dizisi olan Breaking Bad ile ilgili 10 dikkat çekici bilgi…





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3 Mayıs 2021


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