Breaking Bad kalitesini kanıtlayan 10 ilginç bilgi
2008’de yayınlanmaya başlayan ve 2013 yılında tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi olma unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına giren Breaking Bad dizisi, unutulmaz diziler arasındaki yerini koruyor. İşte, kimilerine göre tüm zamanların en iyi dizisi olan Breaking Bad ile ilgili 10 dikkat çekici bilgi…
Vince Gilligan tarafından tasarlanmış ve AMC kanalında yayınlanmaya başlayan bir drama dizisi olan Breaking Bad 20 Ocak 2008’de yayınlanmaya başladı. 2013 yılında tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi olma unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına giren dizinin başrolünde; Emmy en iyi aktör ödülüne 4 kez layık görülen Bryan Cranston yer alıyor.
Dizideki mavi meth aslında mavi akide şekeridir. Ayrıca ek bilgi olarak ekleyelim; bu meth’leri yapmak için narkotik şubeden gerçek meth’in nasıl yapılacağına dair yardım alınmış.
Hatırlarsanız, Walter “Heisenberg” White ülke çapında yaptığı müthiş satışlardan elde ettiği paraları New Mexico çölüne gömmeye karar vermişti. Gömdüğü yeri unutmamak için yerin koordinatlarını lotoda oynadı. Ama aslında Walter’ın kuponundaki +34° 59′ 20.00″, -106° 36′ 52″ koordinatları Breaking Bad’in ve The Avengers gibi bazı Hollywood filmlerinin çekimlerinin yapıldığı Albuquerque Studios’un koordinatlarıdır.