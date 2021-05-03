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Dünyada 1,3 milyar insan Covid-19 aşısını reddetti

Sürü bağışıklığı tehlikede

3 Mayıs 2021
sürü bağışıklığı





117 ülkede 300 binden fazla kişiyle yapılan bir ankete katılanların yaklaşık yüzde 29’u kendilerine ücretsiz olarak teklif edilse dahi corona virüs aşısı olmayacaklarını söyledi. Bu durum dünyadaki her 10 yetişkinden üçünün aşı olmayı reddettiğini gösteriyor. Aynı zamanda uzmanların yüzde 70 ile yüzde 85 arasında olduğunu açıklandığı corona virüse karşı sürü bağışıklığı oranının oluşmasını engelleyerek salgının bitişini tehlikeye atıyor.





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3 Mayıs 2021


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