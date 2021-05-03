ÇevreSürmanşet

Küresel ısınma, dünyanın doğal harikalarından biri olan Victoria Şelalelerini nasıl yok etti?

3 Mayıs 2021
Küresel ısınma





Dünya iklim değişikliği nedeniyle her geçen gün felakete sürüklenmeye devam ediyor. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma dünyanın doğal harikalarından biri olan Victoria Şelaleleri’nin kurumasına yol açarken, Sahra altı Afrika ülkeleri her geçen gün şiddetlenen iklim krizi nedeniyle zor zamanlar yaşıyor. Bilim insanları, gelecek yüzyılda nüfusu iki katına çıkması beklenen Afrika’da şiddetli kuraklık nedeniyle, hali hazırda var olan gıda ve su sıkıntısının çok ciddi boyutlara ulaşacağı konusunda uyardı.





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3 Mayıs 2021


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