Küresel ısınma, dünyanın doğal harikalarından biri olan Victoria Şelalelerini nasıl yok etti?

D\u00fcnya iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi nedeniyle her ge\u00e7en g\u00fcn felakete s\u00fcr\u00fcklenmeye devam ediyor. \u0130nsan faaliyetlerinden kaynaklanan k\u00fcresel \u0131s\u0131nma d\u00fcnyan\u0131n do\u011fal harikalar\u0131ndan biri olan Victoria \u015eelaleleri\u2019nin kurumas\u0131na yol a\u00e7arken, Sahra alt\u0131 Afrika \u00fclkeleri her ge\u00e7en g\u00fcn \u015fiddetlenen iklim krizi nedeniyle zor zamanlar ya\u015f\u0131yor. Bilim insanlar\u0131, gelecek y\u00fczy\u0131lda n\u00fcfusu iki kat\u0131na \u00e7\u0131kmas\u0131 beklenen Afrika\u2019da \u015fiddetli kurakl\u0131k nedeniyle, hali haz\u0131rda var olan g\u0131da ve su s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131n\u0131n \u00e7ok ciddi boyutlara ula\u015faca\u011f\u0131 konusunda uyard\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTam ak\u0131\u015f halinde, Victoria \u015eelaleleri kolayca d\u00fcnyan\u0131n do\u011fal harikalar\u0131ndan biri olarak nitelendiriliyor. En geni\u015f noktas\u0131nda 1,7 kilometrelik\u00a0 bir alan\u0131 kaplayan ve 100 metreden fazla y\u00fcksekli\u011fe sahip Afrika'n\u0131n en b\u00fcy\u00fck \u015felalesini yerliler "g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc duman" olarak adland\u0131r\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nY\u00dcZYILIN EN K\u00d6T\u00dc KURAKLI\u011eI V\u0130CTOR\u0130A \u015eELALER\u0130N\u0130 SUSTURDU\r\nAncak, 2019'da Victoria \u015eelaleleri susturuldu. Y\u00fczy\u0131l\u0131n en k\u00f6t\u00fcs\u00fc olarak tan\u0131mlanan bir kurakl\u0131kta Zambezi'nin nehrinin ak\u0131\u015f\u0131 yava\u015flad\u0131 ve sonu\u00e7ta Victoria \u015eelaleleri kurudu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nB\u00d6LGE \u00dcLKELER\u0130N\u0130N \u00d6NEML\u0130 GEL\u0130R KAYNAKLARINDANDI\r\nDi\u011fer taraftan, turistler en b\u00fcy\u00fck cazibe merkezlerinden biri olan Victoria \u015eelaleleri, Zimbabve ve Zambiya i\u00e7in de\u011ferli bir gelir kayna\u011f\u0131 olu\u015fturuyor. Ancak, sular\u0131n azalmas\u0131 ve yeni tip corona vir\u00fcs pandemisi nedeniyle b\u00f6lgedeki ziyaret\u00e7ilerin say\u0131s\u0131 \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde azald\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKURAKLIK ELEKTR\u0130K \u00dcRET\u0130M\u0130N\u0130N\u0130 AKSAMASINA YOL A\u00c7TI\r\nAfrika \u00fclkelerinin ekonomilerini vurmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, Victoria \u015eelalerinin kurumas\u0131 hidroelektrik \u00fcretimine ba\u011fl\u0131 elektrik arz\u0131n\u0131 da azaltt\u0131. Ayr\u0131ca, kurakl\u0131k nedeniyle mahsullerin yeti\u015fememesi nedeniyle uluslararas\u0131 kurumlar, b\u00f6lgede g\u0131da yard\u0131m\u0131 ihtiyac\u0131nda art\u0131\u015f oldu\u011funu duyurdu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSORUNUN TEMEL NEDEN\u0130 \u0130NSAN FAAL\u0130YETLER\u0130NDEN KAYNAKLANAN K\u00dcRESEL ISINMA\r\nBilim insanlar\u0131 b\u00f6lgedeki insan faaliyetleri nedeniyle d\u00fcnya atmosferindeki sera gazlar\u0131ndaki art\u0131\u015f\u0131n bir sonucu olarak Sahra Alt\u0131 Afrika\u2019da bir dizi kurakl\u0131k meydana geldi\u011fini savunuyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nZambiya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Edgar Lungu, Victoria \u015eelaleleri\u2019nin kurumas\u0131n\u0131 "iklim de\u011fi\u015fikli\u011finin \u00e7evreye neler yapabilece\u011fine dair sert bir uyar\u0131" olarak tan\u0131mlad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMOZAMB\u0130K VE Z\u0130MBABVE'DE MEYDANA GELEN SELLERDE Y\u00dcZLERCE \u0130NSAN \u00d6LD\u00dc\r\nBununla birlikte, Zambezi Havzas\u0131'ndaki iklimi modelleyen g\u00f6zlemciler, de\u011fi\u015fen hava \u015fartlar\u0131n\u0131n\u00a0 muson mevsiminde bir gecikmeye yol a\u00e7arak ya\u011fmurlar\u0131 daha b\u00fcy\u00fck ve daha yo\u011fun olaylara d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131. Bu nedenle, 2019 y\u0131l\u0131nda Mozambik ve Zimbabve'de meydana gelen sellerde en az 300 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiirdi.\r\n\r\nSeller, b\u00f6lgedeki suyun depolanmas\u0131n\u0131 zorla\u015ft\u0131rarak ve uzayan kurak mevsimin etkisini insanlara ve \u00e7evreye daha fazla zarar vermesine yol a\u00e7\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nGELECEK Y\u00dcZYILDA KITA N\u00dcFUSUNUN \u0130K\u0130 KATINA \u00c7IKMASI BEKLEN\u0130YOR\r\n\u00d6te yandan, Birle\u015fmi\u015f Milletler\u2019in (BM) 2019'da Afrika'daki \u0130klim Durumu adl\u0131 raporu, Afrika k\u0131tas\u0131nda \u00f6n\u011fm\u011fzdeki y\u00fczy\u0131lda n\u00fcfusun iki kat\u0131na \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131na dair endi\u015fe verici bir tablo \u00e7iziyor.\r\n\r\nRaporun Ekim 2020'deki lansman\u0131nda konu\u015fan D\u00fcnya Meteoroloji \u00d6rg\u00fct\u00fc Genel Sekreteri Petteri Taalas, "\u0130klim de\u011fi\u015fikli\u011fi Afrika k\u0131tas\u0131nda giderek artan bir etkiye sahip, en savunmas\u0131z olanlar\u0131 vuruyor ve g\u0131da g\u00fcvensizli\u011fine, n\u00fcfusun yerinden edilmesine ve su \u00fczerindeki strese katk\u0131da bulunuyor. Afrika\u2019da son y\u0131llarda y\u0131k\u0131c\u0131 sel felaketlerine ve \u00e7\u00f6l \u00e7ekirgelerinin istilas\u0131na \u015fahit olduk. \u015eimdi bir La Ni\u00f1a olay\u0131 nedeniyle ortaya \u00e7\u0131kan kurakl\u0131kla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131yay\u0131z" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nK\u00dcRESEL ISINMA EN \u00c7OK AFR\u0130KA'YI VURUYOR AMA ALTYAPISI BUNA UYGUN DE\u011e\u0130L\r\nBununla birlikte rapor, 2019'un k\u0131ta i\u00e7in kaydedilen en s\u0131cak \u00fc\u00e7 y\u0131l aras\u0131nda oldu\u011funu da bildirerek b\u00f6lgedeki \u0131s\u0131nma e\u011filiminin devam edece\u011fi konusunda uyar\u0131da bulundu.\r\n\r\n\u00d6te yandan, Afrika\u2019n\u0131n iklim de\u011fi\u015fikli\u011finden d\u00fcnyada en \u00e7ok etkilenen yer oldu\u011fu belirtiyor. Ancak, k\u0131tan\u0131n \u0131s\u0131nan bir d\u00fcnyan\u0131n ger\u00e7eklerine uyum sa\u011flama kapasitesinin d\u00fc\u015f\u00fck olmas\u0131 politika yap\u0131c\u0131lar ve STK\u2019larda b\u00fcy\u00fck bir endi\u015fe yarat\u0131yor. Endi\u015fe duyulan alanlar aras\u0131nda su kaynaklar\u0131, sa\u011fl\u0131k, g\u0131da g\u00fcvenli\u011fi, kurakl\u0131klar, seller ve biyolojik \u00e7e\u015fitlilik yer al\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n