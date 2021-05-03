40 yaş üstü AstraZeneca aşısı yaptırmak isteyen kişiler randevusuz aşılanacak

40 yaş ve üzerinde olup AstraZeneca aşısı yaptırmak isteyen kişiler randevusuz aşılanacak

4 Mayıs Salı 2021 tarihinden itibaren 40 yaş ve üzerinde olup 1.doz Astra Zeneca aşısı yaptırmak isteyen kişiler Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi ‘nde hafta içi hergün 13.00-16.00 saatleri arasında, Girne Akçicek Devlet Hastanesi’nde ise hafta içi hergün 08.30 – 14.00 saatleri arasında randevusuz olarak Astra Zeneca aşısı yaptırabilirler.

Diğer aşılar randevulu olarak devam edecektir.