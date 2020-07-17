BM’den 10 milyar dolarlık yardım çağrısı

BM, Covid-19 ile m\u00fccadele i\u00e7in 10,3 milyar dolarla tarihinin en b\u00fcy\u00fck yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 yapt\u0131. \u00d6rg\u00fct; Afrika, Ortado\u011fu ve Latin Amerika'da 63 \u00fclkede 250 milyon ki\u015fiye yard\u0131m ula\u015ft\u0131rmay\u0131 hedefliyor.\r\n\r\n\r\nBirle\u015fmi\u015f Milletler (BM) yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131yla m\u00fccadelede savunmas\u0131z ve d\u00fc\u015f\u00fck gelirli \u00fclkelere destek i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 10,3 milyar dolara \u00e7\u0131kararak tarihinin en b\u00fcy\u00fck insani yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\nSalg\u0131n\u0131n ve beraberinde getirdi\u011fi k\u00fcresel ekonomik krizin y\u0131l sonuna kadar 265 milyon ki\u015fiyi a\u00e7l\u0131\u011fa s\u00fcr\u00fckleyece\u011fi uyar\u0131s\u0131 yapan BM; Afrika, Ortado\u011fu ve Latin Amerika'da 63 \u00fclkede 250 milyon ki\u015fiye yard\u0131m ula\u015ft\u0131rmay\u0131 hedefliyor.\r\n\r\nBM \u0130nsani \u0130\u015flerden Sorumlu Genel Sekreter Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mark Lowcock, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, G20 \u00fclkeleri bir an \u00f6nce yard\u0131m i\u00e7in harekete ge\u00e7mezse vir\u00fcs\u00fcn sa\u011fl\u0131\u011fa etkisinden \u00e7ok daha y\u0131k\u0131c\u0131 boyutlarda insani trajediler ya\u015fanaca\u011f\u0131 uyar\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\nLowcock, salg\u0131n\u0131n do\u011frudan ve dolayl\u0131 etkileri y\u00fcz\u00fcnden son tahminlere g\u00f6re \u00f6nlenebilir hastal\u0131klar nedeniyle her g\u00fcn 6 bin \u00e7ocu\u011fun da \u00f6lme riski oldu\u011funa dikkati \u00e7ekti.\r\n\r\nSavunmas\u0131z ve d\u00fc\u015f\u00fck gelirli \u00fclkelere destek i\u00e7in 10,3 milyar dolar yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapan Lowcock, zengin \u00fclkelerin deste\u011finin yetersiz kald\u0131\u011f\u0131 ve harekete ge\u00e7ilmezse \u00e7ok daha b\u00fcy\u00fck felaketler ya\u015fanaca\u011f\u0131 uyar\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\nBM, mart ay\u0131nda ilk olarak yard\u0131ma muhta\u00e7 40 \u00fclkeye corona vir\u00fcs ile m\u00fccadelede destek i\u00e7in 2 milyar dolar yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapm\u0131\u015f, may\u0131sta bu bu \u00e7a\u011fr\u0131y\u0131 6,7 milyar dolara \u00e7\u0131karm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u015eimdiye kadar BM'nin yard\u0131m fonu i\u00e7in sadece 1,64 milyar dolar toplanabildi.