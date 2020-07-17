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BM’den 10 milyar dolarlık yardım çağrısı

17 Temmuz 2020
BM yardım çağrısı

BM, Covid-19 ile mücadele için 10,3 milyar dolarla tarihinin en büyük yardım çağrısını yaptı. Örgüt; Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika’da 63 ülkede 250 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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