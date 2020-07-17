Atmosferdeki metan gazı rekor seviyeye ulaştı

Bilim insanları, hayvan yetiştiriciliği ve fosil yakıtlar nedeniyle artan metan gazının son 20 yılda atmosferde tarihteki en yüksek seviyeye çıktığını belirtti. Artan metan gazı nedeniyle küresel ısınmanın tehlikeli boyutlara ilerlediği belirten araştırmacılar dünyanın bu nedenle 3-4 derece ısındığını açıkladı.

KÜRESEL SICAKLIK 3 İLE 4 DERECE ARASINDA YÜKSELDİ

ABD’de Stanford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, hayvan yetiştiriciliği ve fosil yakıtlar nedeniyle, metan gazının küresel emisyonlarının son 20 yılda rekor düzeye ulaştığı ve ardından dünyadaki sıcaklıkların 3 ile 4 santigrat derece arttığı belirtildi.

350 MİLYON OTOMOBİLE EŞİT

Çalışmada, 2000 yılından bu yana kokusuz ve renksiz gazın her yıl 50 milyon tondan fazla arttığı ifade edilerek, bu rakamın 350 milyon otomobile veya Almanya ile Fransa’nın toplam gaz emisyonunun iki katına eşit olduğu aktarıldı.

“Earth System Science Data and Environmental Research Letters” da yayımlanan bulgularda atmosferdeki metanın yarısından fazlasının insan faaliyetlerinden kaynakladığı görüldü.

HAYVANCILIK VE TARIM EN BÜYÜK PAYA SAHİP

Çiftçilik, tarım ve depolama alanlarının bu payın yaklaşık üçte ikisini, petrol, gaz ve kömürden oluşan fosil yakıt endüstrisinin ise geri kalan üçte bir payı oluştırduğu ifade edildi.

Metan gazı, küresel ısınmaya katkısında karbondioksitten sonra ikinci sırada yer alıyor, ancak metan çok daha küçük miktarlarda salınmasına rağmen 100 yıllık bir süre içinde atmosferin ısınmasına karbondioksitten 28 kat daha fazla etki ediyor.

Çalışmanın yazarlarında Rob Jackson, sanayi devriminden bu yana insan faaliyetlerinin atmosferdeki metan miktarını 2,6, karbondioksit miktarını ise 1,7 kat arttığını açıkladı.

“İNSANLAR BİTKİSEL DİYETLERE YÖNLENMELİ”

“Karbondioksitteki artış hala savaşılması gereken bir olgu, ancak metan gazıyla meydana gelen kresel ısınma çok daha ciddi sonuçlar doğrabilir. Drone ve uyduları kullanarak metan süper yayıcılarını bulma fırsatları konusunda iyimserim. Ancak, bir milyar besi ineği ve bir milyar koyundan gelen emisyonlar göz ardı ediliyor ve bunun azaltılması gerekiyor ” diyen Rob, metan gazı emisyonlarının azalması için küresel et tüketimindeki artışın önlenmesi gerektiğini ve insanların daha bitkisel diyetlere yönlenmesi gerektiğini açıkladı.

Bununla birlikte, metan gazındaki değişiklik sektör ve lokasyona göre oldukça farklılık gösteritor. Araştırmanın kapsadığı dönemde, tarımsal metan emisyonları yaklaşık yüzde 11 artarken, fosil yakıtlardan elde edilenler yüzde 15 arttı.

EN BÜYÜK ARTIŞ ASYA, AFRİKA VE OKYANUSYA’DA

Bölgesel olarak, yılda 10 milyom ile 15 milyon ton arasındaki en büyük artışlar büyük ölçüde yapılan tarım nedeniyle Asya, Afrika ve Okyanusya’da gerçekleşti. ABD’de son on yıldaki 4,5 milyon tonluk artışın çoğu, petrol ve gaz sondajı ve tüketim biçimlerine bağlandı. Avrupa ise gübre ve endüstri kaynaklı emisyonları azaltmak için aldığı güçlü önlemler sayesinde düşüş kaydeden tek kıta oldu.

Öte yandan, çalışmanın yazarları, hükümetler hızla harekete geçmedikçe metan emisyonlarında dünya çapında bir istikrarın sağlanamayacağını söylediler.

Bununla birlikte, corona virüs karantinalarının metan emisyonları üzerinde CO2 ve azot dioksite göre daha az etkisi olduğu düşünülüyor; çünkü tarımsal faaliyetler bu dönemde ulaşım ve sanayide olduğu gibi durdurulmadı..