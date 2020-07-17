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Atmosferdeki metan gazı rekor seviyeye ulaştı

17 Temmuz 2020
metan gazı

Bilim insanları, hayvan yetiştiriciliği ve fosil yakıtlar nedeniyle artan metan gazının son 20 yılda atmosferde tarihteki en yüksek seviyeye çıktığını belirtti. Artan metan gazı nedeniyle küresel ısınmanın tehlikeli boyutlara ilerlediği belirten araştırmacılar dünyanın bu nedenle 3-4 derece ısındığını açıkladı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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