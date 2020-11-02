Black Panther yıldızı, kadınlardan oluşan Avengers filminin sinyalini verdi: Yalnızca zaman meselesi

Marvel Sinematik Evreni oyuncusu, “Bunun için mücadele etmemiz gerekeceğini sanmıyorum” dedi

Black Panther yıldızı Letitia Wright, Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) tamamen kadın karakterlerden oluşan bir Avengers filmi hazırlamasının yalnızca “zaman meselesi” olduğunu söyledi.

Wright 2018 yapımı popüler MCU filminde T’Challa’nın (Chadwick Boseman) kız kardeşi Shuri’yi oynamıştı, ardından Avengers: Sonsuzluk Savaşı ve Avengers: Endgame’de bu karakteri küçük rollerle tekrar üstlenmişti.

Yahoo! Entertainment’a verdiği ropörtajda Wright, MCU’nun kadın karakterlerinin bir araya gelip ön planda oldukları bir filmde oynamaya can attığını söyledi.

Wright, “Bunun için mücadele etmemiz gerekeceğini sanmıyorum. Kevin’ın (Feige, Marvel Studios Başkanı) yanı sıra Victoria Alonso (Marvel Stüdyoları Yapım Genel Müdür Yardımcısı) bunun öncülüğünü yapmaya dair çok azimli. Bunu gerçekleştirmeleri yalnızca zaman meselesi” diye konuştu.

Dahası, Wright filmde görmek isteyeceği kahramanların isimlerini verdi: Okoye (Danai Gurira), Nakia (Lupita Nyong’o), Ramonda (Angela Bassett), Valkyrie (Tessa Thompson) ve Captain Marvel (Brie Larson).

Oyuncu, “Captain Marvel’ın kesinlikle olması gerekiyor, kesinlikle” diye ekledi.

MCU baş rolleri kadınlardan oluşan filmlerinin olmaması nedeniyle geçmişinde eleştirilerle karşılaşmıştı. Popüler ve başarılı serinin 21. filmi olan Captain Marvel kadın başrole sahip ilk filmdi (Scarlett Johansson’ın Avengers grubu kapsamındaki rolü sayılmazsa).

Avengers: Endgame’de birkaç Marvel kadınının can alıcı savaşta bir araya geldiği, kimi hayranların takdir ettiği fakat kimisininse filmin geneli erkekler üzerine kurulu olduğu için eleştirdiği bir sahne yer alıyor.