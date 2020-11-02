Trump ve Biden seçim için Facebook sayfalarına ne kadar para harcadı?

ABD’de başkanlık seçimleri tüm hızıyla sürerken, ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Demokrat aday Joe Biden, düzenledikleri mitinglere ek olarak pandeminin de etkisiyle sosyal medyayı aktif şekilde kullandı.

Trump seçimle ilgili reklamlar için Facebook’ta toplamda 110 milyon dolar (yaklaşık 930 milyon TL) harcarken, Biden 100 milyon dolarlık (yaklaşık 845 milyon TL) yatırım yaptı.

Facebook’un istatistiklerine göre Trump, 7 Mayıs 2018-31 Ekim 2020 arasında 110 milyon 569 bin dolar (yaklaşık 933 milyon TL) harcama yaptı.

ABD başkanının seçim yarışının hızlandığı 25 Ekim-31 Ekim tarihleri arasındaki harcamalarıysa toplamda 4 milyon 502 bin doları (yaklaşık 38 milyon TL) buldu.

Öte yandan, Biden seçim kampanyası için 7 Mayıs 2018-31 Ekim 2020 arasında Facebook’ta toplamda 98 milyon 803 bin dolar (yaklaşık 835 milyon TL) yatırım yaptı.

Geçen haftaya bakıldığındaysa Demokrat aday, toplamda 9 milyon 11 bin dolarlık (yaklaşık 77 milyon TL) yatırımla rakibinin iki katı harcama yaptı.

Obama, Biden için yaklaşık 1 milyon dolar harcadı

ABD eski başkanı Barack Obama ise seçim yarışında Biden’ı desteklemek için neredeyse 1 milyon dolara yakın yatırım yaptı.

Obama, Biden’ı destekleyen Facebook paylaşım ve reklamlarına toplamda 979 bin 339 dolar, geçen haftaysa 367 bin 742 dolar harcama yaptı.

4 ayda 86 milyon dolar yatırım

Trump ve Biden farklı sosyal medya platformlarında seçim için 1 Haziran-13 Eylül arasında toplamda 86 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Syracuse Universitesi’nin yayımladığı verilere göre bu miktarın yüzde 40’a yakını 10 Ağustos-13 Eylül arasında harcandı.

İki rakibin yatırımı bu dönemde toplamda 41 milyon doları buldu.