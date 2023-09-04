“Biz de, bir kez de olsa yanımızda görmek isterdik”

Adıyaman’da meydana gelen deprem felaketinde yıkılan İsias Otel enkazında hayatlarını kaybeden ‘Melekler Takımı’nda yer alan çocuklarımızdan İzcan’ın annesi Feriha Yiğittürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na tepki gösterdi. Yiğittürk’ün yaptığı paylaşım şöyle;

Ülkemizin Dışişleri Bakanı olarak Tahsin Ertuğruloğlu KKTC Dışişleri Bakanlığı, bu süreçte çocuklarımız için ne bir başsağlığı, ne de acımızı paylaşacak bir mesaj, ne de çocuklarımızın adalet mücadelesine destek olmuştur.

Ama her gün, hem resmi, hem şahsi hesabından sayın Bakan her tarafa kutlama mesajları gönderiyor.

Bizde bir kez de olsa yanımızda görmek isterdik.

Bu ülkenin çocukları, bir nesil, 35 can Voleybol için, Voleybol aşkıyla ülkelerini temsil etmek için yola çıktılar… Tutkuları da, hayalleri de Voleybol içindi. KKTC’ yi tanıtmak ülkelerine şampiyonluk getirmekti tek hayalleri. Voleybol yolunda; 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybettiler.

“KKTC’nin Şampiyon melekleri; sizleri de unutmadık, unutmayacağız…” bu kadar kısacık bir not ekleseydiniz de bizim çocuklarımızıda sahiplenseydiniz keşke. Yazık!!