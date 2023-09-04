Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında, saat 10.30’da toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Komite; CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve CTP Girne Milletvekili Ongun Talat’ın öneri sahibi olduğu Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin genel görüşmesini tamamlayarak madde madde görüştü ve oy birliği ile kabul etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı katıldı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Komite toplantısına, CTP Milletvekili Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil, Komite üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı.