Bir hafta yağmur beklenmiyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Eylül 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Bir hafta yağmur beklenmiyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Bu meteorolojik duruma göre hava yarın ve çarşamba az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, perşembe ve cuma açık ve az bulutlu ardından pazartesi de dahil olmak üzere üç gün açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.


En yüksel hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Yağmur
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar