Bağımsızlık Yolu Lefke Bölge Örgütü 3. Olağan Bölge Kurulu Gerçekleştirildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Eylül 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Bağımsızlık Yolu Lefke Bölge Örgütü 3. Olağan Bölge Kurulu Gerçekleştirildi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Bağımsızlık Yolu Lefke Bölge Örgütü 3. Olağan Bölge Kurulu gerçekleştirildi. Demokrasi ve devrim şehitleri, iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden emekçiler ile depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan kurul, divanın oluşumuyla devam etti.

2 Eylül 2023 Cumartesi günü gerçekleşen Lefke Bölge Kurulu’nda, Bağımsızlık Yolu Lefke Bölge Sorumlusu olarak Enver Bıldır seçildi.


 

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Tags:bağımsızlık yolu
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