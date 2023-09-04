Bağımsızlık Yolu Lefke Bölge Örgütü 3. Olağan Bölge Kurulu gerçekleştirildi. Demokrasi ve devrim şehitleri, iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden emekçiler ile depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan kurul, divanın oluşumuyla devam etti.

2 Eylül 2023 Cumartesi günü gerçekleşen Lefke Bölge Kurulu’nda, Bağımsızlık Yolu Lefke Bölge Sorumlusu olarak Enver Bıldır seçildi.