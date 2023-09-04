TUFAD ekibi İzmir’den üçüncülükle döndü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Eylül 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

TUFAD ekibi İzmir’den üçüncülükle döndü

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), İzmir’de en iyi koreografi dalında üçüncülük ödülü kazandı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 kişilik TUFAD ekibi, Balçova Belediyesi’nin düzenlediği 14. Uluslararası Balçova Belediyesi Halk Dansları Festivali’ne katıldı.


Balçova, Tire, Karaburun, Güzelbahçe ilçelerinde  kortejlere katılan ekip, dört farklı yerde gösteriler sundu.

TUFAD ekibi daha sonra, 30 Ağustos Gala Gecesinde düzenlenen yarışmaya katıldı.

Ekonomi Üniversitesi amfisinde yer alan gecede, “Fransa, Almanya, Meksika, Romanya, Sırbistan, Karadağ  Portekiz, Hırvatistan, Porto Riko, Türkiye ve KKTC” ekipleri gösteri sundu.

Yarışmada, koreografi, en iyi müzik, en iyi otantik kadın ve erkek kostümü ile en iyi festival grubu kategorilerindeki değerlendirmede ödüller sahiplerini buldu.

TUFAD ekibi en iyi koreografi dalında üçüncülük ödülü kazandı.

Festival kapsamında İzmir’de bulunan ekip elemanları, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’yı da ziyaret etti.

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Tags:Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği
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