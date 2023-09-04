Kadın eski yerinde değil      

Pazar akşamı Avrupa Voleybol Şampiyonu olan Türkiye kadınlar voleybol milli takımı yılların başarılı çıkışını taçlandırdılar. Avrupa şampiyonluğu Türkiye kadın voleybol takımını dünyanın en büyük takımı konumuna getirdi. Dünya devlerini bir bir yenerek buraya gelen kadınlar istenmesi ve imkan tanınması halinde neler yapabileceklerinin bir kanıtını oluşturdular. Türkiye’de kadına verilen rolün dünya anlayışına uygun olması ve devrimlerden gelen kadın haklarının kullanılmasıyla kadının neler başarabileceğinin bir göstergesi oldu bu şampiyonluklar. Çok tartışıldı yobaz ve gericiler tarafından kadın voleybolcuların giymiş olduğu kıyafetler hatta çok daha ileri boyutlara gidip dünyanın resmi kıyafeti olan şort ve atlet giyiminden vazgeçilmesi bile tartışıldı Türk toplumunda çok yazık.

Şimdi kadın voleybolcular Türk toplumunun gurur kaynağı oldular. Kadınların bu başarısı Türk toplumunda kadının yerinin daha belirgin olmasına katkı sağlarken kadınları bir başka zihniyetle gören gerici kesime de karşıt bir eylem oldu.

Gerici kesimin rahatsızlığı kadınların erkeklerin önüne geçmesi olurken kadın erkek eşitliğini kabul edememek en büyük gericiği oluşturuyor. Hala daha birtakım güçler kadınları eski yerlerine döndürmeye çalışsalar da Türk kadının eski yerini çoktan aştığı voleybol şampiyonluğu ile kanıtlanmıştır. Tebrik ederim kadın voleybol takımını.