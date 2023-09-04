Gençlik Dairesi kültür gezisi düzenledi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü, “Ülkemi Tanıyorum Projesi” kapsamında Gençlik Dairesi’ne bağlı Akdoğan ve Paşaköy Gençlik Merkezlerinde bulunan gençlere yönelik Dipkarpaz bölgesinde kültür gezisi düzenledi.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, gençler gezide, Karpaz bölgesini tanıma fırsatı bulurken, Gençlik Dairesi’ne bağlı Dipkarpaz Gençlik Merkezi’ni de ziyaret ederek, oradaki çalışmaları merkez sorumlusundan dinledi.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, belli periyotlarda “Ülkemi Tanıyorum Projesi”ni gerçekleştirdiklerini ifade ederek, gençlere yaşadıkları bölgenin uzağında ülke genelindeki tarihi ve kültürel alanları görme ve tanıma fırsatı yarattıklarını kaydetti.