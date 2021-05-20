Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: Kripto paralar neden değer kaybediyor?

Kripto paralarda görülen bu düşüş, yılın ikinci yarısında yaşadıkları zirveden keskin bir düşüş anlamına geliyor.

Buna rağmen bitcoin halen Eylül ayındaki seviyesinden yüzde 200 daha yüksek bir değerde.

Ancak CNBC’nin haberine göre JPMorgan’ın son raporu, vadeli sözleşmelere göre yatırımcıların bitcoinden uzaklaşarak tekrar altına yatırım yapmaya başladıklarını ortaya koyuyor.

‘Genel bir eğilimin sonucu olabilir’

CNBC’ye göre kripto paralardaki değer kaybı, yatırımcıların spekülatif ticari yatırımlardan uzaklaştığına işaret eden genel bir eğilimin sonucu olabilir.

Koronavirüs salgını sırasında iyi bir performans gösteren teknoloji ve hızlı büyüyen şirket hisseleri de son haftalarda zorlanıyor.

Aynı zamanda kripto paralardaki düşüş ABD’de ertelenmiş vergilerin ödenmesi dönemine de denk geldi. Bu da yatırımcıların sermayeden edindikleri vergi yükümlülüklerini ödemek için nakde ihtiyaç duydukları anlamına geliyor.

Hükümetlerin hedefi haline geldiler

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, piyasalar için önemli araçlar haline geldikçe dünyanın dört bir yanındaki düzenleyici kurumların radarına düştü.

Yatırım şirketi Bernstein’dan analist Harshita Rawat, Salı günü yayımladığı piyasa notunda hükümetlerin kripto paraları hedef almasının yatırımcıların daha az ticaret yapmasına yol açtığını, bunun da bir “kripto kışının” daha yaşanmasına neden olabileceğini söyledi.

Rawat, gelişmekte olan ülkelerin kripto para birimlerini, kendi para birimleri ve parasal sistemlerine daha büyük bir risk olarak görebileceklerini, o yüzden daha sert önlemler alabileceğini de ekledi.