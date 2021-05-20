Kaynak makinesi yangına neden oldu

Lefkoşa’da Marmara Bölgesi 21. Sokak üzerinde, kaynak makinesi ile çalışıldığı sırada makinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bugün saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da Marmara Bölgesi 21. Sokak üzerinde, kaynak makinesi ile çalışıldığı sırada makinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu; yaklaşık bir dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar ile hurda haldeki 30 adet PVC plastik, yığın halde bulunan keresteler ve 5 tonluk plastik su deposu yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.