Fenerbahçe’de Ali Koç yeniden aday

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında başkanlığa adaylığını açıkladı. Koç, gelecek sezon için şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduklarını söylerken, “Tribünlere oynamıyoruz. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak” dedi.

Koç açıklamasında, “Bu üç sene çabuk geçti. Aday olurken de söyledim. 2 dönem lazım dedim. İlk dönemimiz iyi geçmedi. İkinci dönem için de başkan adayı olduğumu açıklamak istiyorum. Hissettiğim sorumluluk gereği aday olmaya karar verdim. Beni bilen biler, ben Fenerbahçe’ye almaya değil vermeye geldim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızı herkes biliyor.” diye konuştu.

İyi günde de kötü günde de “İyi ki Fenerbahçeliyim” demekten vazgeçmedim. Çocuklarıma da aynı şeyleri öğretiyorum. Geçen Mart’tan beri olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Son derece zor bir süreç yaşadık. Sıkıntıda olan kulüplerimiz bu süreçte ciddi anlamda gelirleri de etkilendi. 1,5 sezon boyunca taraftardan mahrum kaldık. Bu sebepten ötürü pandemi sebebiyle en fazla futbol zarar gördü. Kombineler, localar, maç günü bilet satışları neredeyse yok oldu. Fenerbahçe olarak pek çok loca sahibine teşekkür ediyorum. Saygıyla önlerinde eğiliyorum. Aldınız, kullanamadınız. Ancak tribün hasılatlarından mahrum kaldık.

Kur hareketleri hepimizin işlerini daha da zorlaştırdı. Sporcular, teknik ekipler ve sportif faaliyetlerin sekteye uğramadan devam etmesi için çalışan bir kesim vardı. Tüm futbolla ilgililer düzenli çalıştılar. Kendi sağlıklarını riske attılar. Bence takdir edilmesi gereken bir özveriydi. Son 1.5 senede futbolcuların sadece aldığı kupalara göre değerlendirmek haksızlık olur. Başta kendi sporcularımıza, teknik heyetimize, Türkiye’deki tüm sportif faaliyetlerin devam etmesi için çalışanlara teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki günlerde tüm sportif branşları ve yönetimde olduğumuz 3 yılı değerlendirdiğimiz bir ortamımız olacak. Futbolda istediğimiz başarıyı yakalayamadık. Onun için diğer sportif branşlardaki başarılar gözardı ediliyor.

“ŞİMDİDEN LİGİN EN İDDİALI TAKIMLARINDAN BİRİYİZ”

Şampiyonluğu önceki 2 seneye göre kaybettiğimiz ve bu şekilde kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Derinden yaralandık. Başakşehir maçından sonra “6 galibiyet 1 beraberlik bizi şampiyon yapar” demiştim. Şampiyon olmamız için rakibimizin de puan kaybetmesi gerekiyordu. Biz hedefimizi tuttursaydık, şampiyon olacaktık. Çok çok yaklaşmış olmamıza rağmen bize sunulan bu fırsatı değerlendiremedik. Şampiyonluğu kaçırdığımız kılpayı bir yıl oldu. Şimdiden ligin en iddialı takımlarından biri olduğumuzu söyleyebilirim. Bazı eksiklerimizi gidermemiz halinde gelecek sezon camianın beklediği şampiyonluğu getirecek bir takım olacağız. Birkaç dokunuşla yapacağımız ilavelerle gelecek sezon ligin en iddialı takımı olacak. %70 hazır bir kadromuz var. Kendimizden emin bir şekilde çalışmalara başlayacağız.

Ülkemizde başka unsurlar da söz konusu. Sadece sezona baktığımızda ligde sıralamayı belirleyen unsurlar, Federasyon yönetiminin anlayışı, aldığı kararlar da futbolu etkiliyor. TFF, orayı yönetenlerle ilgili düşüncelerimi sezon içinde ve geçmişte sizinle paylaştım. Çok da değişin bir durum söz konusu değil. Kuzu kuzu gelip Şampiyonlar Ligi buradan oynanacak denildi, Yapılanlar ortada. Bazı şeyler değişecek. Liyakat eksikliği. Hakem kararları. Sezon başında yapılan algılar. Tabii ki sosyal medya algılarından bahsetmiyorum. Hakemler üzerinden yapılan manipülasyonlara göz yumulması. Hadsizce yorumlar. Suç içeren ithamlara TFF’nin hiçbir soruşturma yapmaması. Bazı futbolcuların yaptığı imalar için, denetim yapılmadan direk savcılığa gidilmesi. İyi takım değil, iyi ilşkiler kuran sonuca gidiyor.

Bir tanesi güya Fenerbahçe taraftarı. Yaptığı algılar ortada. Geldiğimizden beri bu eleştirileri yaparken, sadece kazanmayı değil, tüm kulüpleri düşünerek hareket etti. Bu çabamız pek çok paydaş tarafından kabul görse de pek kabul görmedi. Futbolumuzda hak düşüncesi yok. Başarıya giden her yol mübah görünüyor.

“FENERBAHÇE ARTIK OYUNU KURALINA GÖRE OYNAYACAK”

Bizim için farklı bir tavır ortaya koymanın zamanı geldi. Dünyayı değiştiremiyorsan kendi dünyanı değiştireceksin. Önümüzdeki sezonda mert dürüst samimi olmayanlara karşı, manipülasyon yapanlara, Fenerbahçe’nin ismini zikretmeden eleştirenlere karşı daha farklı davranacağız. Sadece kuralsızlıklara hayır diyen bir Fenerbahçe olmayacak. Bizim başkaları gibi bir yüzümüz yok, bir yüzümüz var. Tenhada farklı değiliz. Tribünlere oynamıyoruz. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak.

ALİ KOÇ BAŞKANLIĞA ADAY

Bu üç sene çabuk geçti. Aday olurken de söyledim; 2 dönem lazım dedim. İlk dönemimiz iyi geçmedi. İkinci dönem için de başkan adayı olduğumu açıklamak istiyorum. Bilen bilir, ben Fenerbahçe’ye almaya değil vermeye geldim. Bu doğrultuda elimizden gelenin en iyisini yaptığımız konusunda vicdanımız rahat. Burada sonsuza kadar kalmayacağım. Aşırı uzun süre kalındığında neler yaşandığını acı bir şekilde tecrübe ettik.

İlk dönemde bazı konularda zorlandık. Zaman zaman bazı planlarımızı hayata geçiremedik. Zaman zaman şartlar konusunda hareket ettik. Ben ve benimle devam edecek arkadaşlarım seçildiğimiz takdirde, bu süreçte gerekli dersleri aldık. Bunu göreceksiniz. İkinci dönemimiz çok daha farklı olacaktır.

Zaman zaman yapıcı zaman zaman da haksız eleştiriler aldık. Fenerbahçe TV’de kendi kanalımızda yorumcularımız bizi eleştirildi. İyi niyet ve samimiyetle yapılan yapıcı, Fenerbahçe’nin iyiliğini isteyenlerin her türlü eleştirilerine saygı duyuyor, bazılarından istifade ettik. Bizleri yıldırmak amacıyla, gizli ajandası olanlar bizde diğer camialardan daha yoğundur. Bu tarzdaki kişilerin en temel özelliği, işler iyi giderken ortada görünmezler. Sesleri sedaları solukları çıkmaz. Ancak ilk tökezlemede olumsuz gidişatta bayraktarlık yaparlar. Hatta bazıları, bazılarının taşeronluğunu yaparlar. Bunların amacı ne Fenerbahçe sevgisi ne de çubuklunun başarısınız. Aday olduğumda dua ediyordum keşke Fenerbahçe şampiyon olsa da ben de adaylığımı geri çeksem. Fenerbahçeli isenizi ne şartta olursanız olsun, bu kulübün başarısını hep istersiniz.

“İŞTE FIRSAT, SANDIK BURADA”

Bu arkadaşlara veya taşeronluk yapanlara açık çağrıda bulunuyorum: Bırakın sosyal medyayı, manipulasyon yapmayı. Eğer gerçekten Fenerbahçe’ye katkıda bulunmak istiyorsanız bunun yolu sandıktan geçer. Geçen bir eski yöneticimiz konuşmuş. Gündemde kalmak için de konuşması gereken bir yönetici. Yok efendim Belçika’dan bir adam getirdik. Onların getirdiği adam İspanyol. Fenerbahçe’den sonra iş bulamadı. Bu insanlar çok rahat yalan söylüyorlar. Eski yönetim kulübe geldiğimizde devir teslim yapma nezaketini bile göstermediler. Hiçbir konuda şu şöyledir, bu böyledir diye bir şey demediler. Sadece Mithat Yedigün geldi. El sıkıştı. Alt yapıya gittik. Orayı yönetenler hiçbir şey söylemediler. Seçim sürecinde ortaya çıktı. Bu gibiler çok olacak. Bu kişilerin nasıl manipüle ettiğini de göstereceğiz. İşte fırsat, gelin sandık burada. Fenerbahçe’ye yeni bir katkıda bulunmak istiyorsanız aday olun. Finansmanı, futbolu, basketbolu diğer branşları nasıl yöneteceğinizi anlatın. Çıkın, güzel bir rekabet olsun. Perde arkasından konuşmayın. Gelin çıkın, açık açık konuşun. Benim de anlatacaklarım olacak. Genel Kurul’un Fenerbahçe’ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Seçildiğimiz takdirde, Fenerbahçe için yaptığımız doğruların üzerine yenilerini inşa ederek, dünden de ders alarak, güçlü bir Fenerbahçe için sen ben demeden, aynı yolda bu çınara yaslanıp yolumuza devam edeceğiz. Bu camia, başarıları, mutlulukları fazlasıyla hak ediyor.

Sözlerimin sonunda Mevlana’nın sözünü kullanmak istiyorum: “Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun. Fazlasıyla imtihana girdik. Fenerbahçe için her türlü mücadeleyi yapmaya hazırız. İnşallah seçiliriz. Seçilirsek de bütün çektiğimiz çilelerin tam tersine yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alırız.