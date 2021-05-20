Afrika’da COVID-19 vaka sayısı 5 milyona yaklaştı

COVID-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, Afrika’da virüs kaynaklı can kaybı sayısı 127 bin 592’ye yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 759 bin 634 olurken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 286 bin 376’ya ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya’da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus’ta kayıtlara geçti.