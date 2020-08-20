Bir göktaşı ilk defa Dünya’nın bu kadar yakınından geçti

NASA, bir göktaşının gezegenimiz Dünya’dan daha önce görülmemiş bir yakınlıktan geçtiğini duyurdu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ‘2020 QG’ isimli göktaşının gezegenimiz Dünya‘yı teğet geçtiğini duyurdu.

Uzay ajansından yapılan açıklamaya göre, bu cisim Dünya’dan daha önce görülmemiş bir yakınlıkta geçti.

Söz konusu göktaşının Hint Okyanusu’nun güneyinden sadece 2 bin 945 metre yüksekten geçtiği açıklandı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, 3 ila 6 metre genişliğinde olduğu belirtilen göktaşı bir dizi gök cismini araştıran robotik kamera Zwicky Geçici Tesis (ZTF) tarafından fark edildi.

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA’dan gelmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA’ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union’ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth’a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.