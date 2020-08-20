Türkiye

Aksoy: Türkiye, haklarından vazgeçmeden olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdürecektir

20 Ağustos 2020
Türkiye, Yunanistan, GKRY, Avrupa Birliği Konseyi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği Konseyi’nin dünkü video konferansı sonucunda yayımlanan açıklama ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aksoy, Konsey’in, iki üye ülkesinin yönlendirmesi ve şantajlarının esiri olduğunu bir kez daha teyit ettiğini kaydederek, “Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olmalıdır” dedi.

Aksoy “Daha önce de kamuoyuyla paylaşıldığı üzere, itidal çağrılarının diyalog ve işbirliğinden yana olan ülkemize değil, AB üyelik dayanışmasını istismar eden, AB’nin çıkarlarına da zarar veren, gerginliği tırmandıran asıl taraflar olan Yunanistan ve GKRY’ye yapılması gerekir.

Sorunların kalıcı çözümü için, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakere edilmesi gerektiğini baştan beri vurgulayan Türkiye, haklarından vazgeçmeden kendisine doğru atılan olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdürecektir” dedi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of TC’den AB’ye Doğu Akdeniz yanıtı

TC’den AB’ye Doğu Akdeniz yanıtı

15 Ağustos 2020
Photo of Türkiye’de 22 can kaybı, bin 226 yeni vaka

Türkiye’de 22 can kaybı, bin 226 yeni vaka

14 Ağustos 2020
Photo of Akar: Hiçbir şekilde izahı yok

Akar: Hiçbir şekilde izahı yok

14 Ağustos 2020
Photo of Çavuşoğlu: İsviçre’nin arabuluculuk teklifini prensipte kabul ettik

Çavuşoğlu: İsviçre’nin arabuluculuk teklifini prensipte kabul ettik

14 Ağustos 2020
Photo of Reuters: Yunan ve Türk savaş gemileri arasında ‘küçük bir kaza’ yaşandı

Reuters: Yunan ve Türk savaş gemileri arasında ‘küçük bir kaza’ yaşandı

14 Ağustos 2020
Photo of Gül: Yunanistan ile Mısır’ın anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır

Gül: Yunanistan ile Mısır’ın anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır

14 Ağustos 2020
Photo of Erdoğan: Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız

Erdoğan: Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız

14 Ağustos 2020
Photo of Çavuşoğlu’ndan Avrupalı mevkidaşlarına “Doğu Akdeniz” mektubu

Çavuşoğlu’ndan Avrupalı mevkidaşlarına “Doğu Akdeniz” mektubu

14 Ağustos 2020
Photo of Erdoğan: Oruç Reis’e saldırırsanız bedelini ağır ödeyeceksiniz

Erdoğan: Oruç Reis’e saldırırsanız bedelini ağır ödeyeceksiniz

13 Ağustos 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti

13 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı