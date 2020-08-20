Dünya

Nepal’de dünyanın 5’inci altın renkli kaplumbağası bulundu

20 Ağustos 2020
altın renkli kaplumbağa, Nepal, Hindu tanrısı Vishnu,

Nepal’de altın renkli bir kaplumbağa bulundu. Yerel halk, nadir görülen mutasyona sahip kaplumbağayı, ‘Hindu tanrısı Vishnu’nun enkarnasyonu olarak’ kabul etti. Uzmanlar, kaplumbağanın dünyada görülen 5’inci altın renkli kaplumbağa olduğuna inanıyor.

altın renkli kaplumbağa, Nepal, Hindu tanrısı Vishnu,

Nepal’de altın renkli bir kaplumbağa bulundu.

Yerel halk, nadir görülen mutasyona sahip kaplumbağayı, ‘Hindu tanrısı Vishnu’nun enkarnasyonu olarak’ kabul etti.

Uzmanlar, kaplumbağanın dünyada görülen 5’inci altın renkli kaplumbağa olduğuna inanıyor.

Benzersiz altın rengiyle çok nadir görülen genetik mutasyondan kaynaklandığı belirtilen kaplumbağanın, pigmentlerindeki eksiklikten dolayı sarı rengi taşıyan hücrelerin baskın hale gelmesi sebebiyle altın rengini alıyor.

YEREL HALK KUTSAL KABUL ETTİ

Yerel halk ise kaplumbağanın Hindu tanrısı Vishnu’nun enkarnasyonu olduğuna inanarak, altın renkli kaplumbağayı kutsal kabul etti. Kaplumbağa, dünyada görülen 5’inci altın renkli kaplumbağa olduğu belirtildi.


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