Nepal’de dünyanın 5’inci altın renkli kaplumbağası bulundu

Dünya genelinde Kovid-19

Bir göktaşı ilk defa Dünya’nın bu kadar yakınından geçti

Genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisinek doğaya salınıyor

Obama: Trump sadece kendisi için çalıştı, ülkeye zarar veriyor

Tarihteki ‘ilk imzayı’ içeren 5 bin yıllık tablet 175 bin sterline satıldı

“Aşı yıl sonunda hazır olacak”

ABD, gözetimine aldığı DEAŞ militanı 2 İngiliz’in idam edilmeyeceğini açıkladı

Suudi Arabistan ve Irak, petrol üretimi düşürme anlaşmasına uyma çağrısı yaptı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 22 milyon 500 bini aştı

Vaka sayısı 22 milyon 309 bin 441’e ulaştı

Trump’tan kadın hakları savunucusu Susan Anthony için özel af

Tokyo’da yüksek sıcaklıklardan 79 kişi hayatını kaybetti

Avustralya Başbakanı Oxford aşısını üretmek için AstraZeneca ile anlaştı

Putin: Rusya ekonomisindeki daralma diğer birçok ülkeden daha az olacak

Mali’de isyancı askerler Cumhurbaşkanı ile Başbakanı alıkoydu

Dünya genelinde vaka sayısı 22 milyonu aştı

Wuhan’dan şaşırtan kareler

Dünya geneli covid-19 vaka sayısı 21 milyon 827 bini geçti

Avustralya’da Covid-19 yayan gemi için özür