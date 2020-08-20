Dünya

Genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisinek doğaya salınıyor

20 Ağustos 2020
ABD, sivrisinek, genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisinek, Florida Keys Sivrisinek Kontrol Bölgesi, zika, dang humması, sarı humma,

ABD’nin Florida eyaletinde genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisineğin doğaya salınmasına onay verildi. Çevrecilerin itirazına rağmen alınan kararla böcek ilaçlarının alternatifi olarak test edilecek.

Dünya corona salgınıyla mücadele ederken insanlık doğaya müdahale etmeye devam ediyor.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde tartışma yaratan bir uygulamaya onay çıktı.

Florida eyaletinin pilot bölge seçildiği uygulamaya göre genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisinek 2021 ve 2022 yıllarında Florida Keys adalarına salınacak.

Yerel halkın ve çevreci grupların itirazlarına rağmen pilot proje Florida Keys Sivrisinek Kontrol Bölgesi’nden nihai onayı aldı.

Bölgede Aedes aegypti adı verilen sivrisinek türünün zika, dang humması, sarı humma gibi hastalıkları taşıdığı belirtildi.

Geliştirilen OX5034 numaralı sivrisineklerle bu durumun önüne geçilmesi hedefleniyor. Plana göre OX5034 isimli sivrisineğin dişi yavruları yumurtadan çıktıktan sonra hastalığı yayacak kadar gelişemeden ölüyor.

Sadece dişi sivrisineklerin yavrularını beslemek için insanları ısırdığı bu nedenle hastalığı yaydıkları ifade edildi.


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