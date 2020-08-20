Türkiye

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı

20 Ağustos 2020
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Türkiye’de 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 58’e yükseldi. 1412 olarak açıklanan vaka sayısı 25 Haziran’daki seviyeye çıktı. Toplam hasta sayısı ise 254 bin 520 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye‘nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 20 Ağustos’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1412 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 19 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 58’e, toplam vaka sayısı ise 254 bin 520’ye yükseldi. Bin 412 olan yeni vaka sayısı 56 gün önceki seviyelere yükseldi. 25 Haziran’da 1458 olan vaka sayısı o günden bu güne düşüş eğilimine girmişti.

TEST SAYISI 6 MİLYONU GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 882 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 234 bin 797’ye yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 61 bin 930, ağır hasta sayısı 735, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3 oldu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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