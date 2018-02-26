Bir “Demet” heyecan yaşandı

GİRNE’DE SAHNE ALDI:

Güzel şarkıcı Demet Aktaş, Retro Lounge’de konser verdi. “O Kedi” şarkısıyla sevilerek dinlenen güzel şarkıcısı Girne’de fırtına gibi esti

Türkiye’nin “O Kedi” şarkısıyla sevilerek dinlenen güzel şarkıcısı Demet Aktaş önceki akşam Girne’de fırtına gibi esti. Girne’nin eğlence mekanlarından Retro Lounge’da sahne alan güzel şarkıcı hem göze hem de kulağa hitap etti.

DJ Ümit Akdeniz’in de kabin başında olduğu gecede hareketli setler Demet’in performansıyla capcanlı bir eğlenceye dönüştü. 777’nin dans şovlarının da yaşandığı geceye katılım yoğundu.