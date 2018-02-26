Üroloji Derneği’nde böbrek tümörleri ele alındı

Kıbrıs Türk Üroloji Derneği, aylık olağan toplantılar çerçevesinde geçtiğimiz gün toplandı.

Dernek Başkanı Dr. Sadrettin Tuğcu, derneğin olağan toplantılarında, üroloji alanındaki gelişme ve çalışmaların değerlendirildiğini anlattı.

Son toplantıda Dr. Ahmet Bindayı’nın “böbrek tümörlerinde kemoterapi tedavileri” konusunda güncel yaklaşımlarla ilgili bilgilendirme yaptığını bildiren Dr. Tuğcu, Türk Üroloji Derneği ile ortak çalışmalar konusunda da toplantıda değerlendirme yapıldığını kaydetti.

Dr. Tuğcu, bir sonraki toplantıda, cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunun ilgili branşların da katılımıyla ele alınacağını ekledi.