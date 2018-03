Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus satışa çıktı

Samsung’un yeni akıllı telefonları Galaxy S9 ve S9 Plus Barcelona’da görücüye çıktı.

Emojilerin kişiselleştirilmesi, tansiyon ölçme gibi özellikleri ile öne çıkan telefonların Türkiye satış fiyatı 64GB Galaxy S9 için 4 bin 599 lira, 64GB Galaxy S9 Plus için 5 bin 199 lira,128GB Galaxy S9 Plus için 5 bin 399 lira ve 256GB Galaxy S9 Plus için 5 bin 699 lira olarak açıklandı.

Samsung, İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi (MWC’18) kapsamında düzenlediği tanıtımla yeni akıllı telefonları Galaxy S9 ve S9 Plus’ı tüketiciye tanıttı.

Samsung’un yeni amiral gemisinde resim, video ve emojileri kişiselleştirerek hareketli olmalarını sağlayan Artırılmış Gerçeklikli Emojiler (AR Emoji), saniyede 960 kare çekebilen ultra ağır çekim özelliği ve düşük ışıklarda kaliteli fotoğraf sağlayan kamera öne çıkan özellikler oldu.

Tanıtım kapsamında gazetecilere bilgi veren Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, akıllı telefon teknolojisindeki yeniliklerin, iletişim alışkanlıklarını da değiştirdiğini belirterek, kendini ifade etmenin yeni yöntemlerinde görselliğin öne çıktığını söyledi.

Bu durumun, tüketicinin akıllı telefon seçiminde kamerası en gelişmiş cihazlara yönelmesine neden olduğuna işaret eden Yeğen, “Tüketici görüşüne her zaman öncelik veren Samsung olarak bizler, herkesin hayalinde sahip olmak istediği kamerayı tasarladık. Benzersiz bir kamera performansı sunan Galaxy S9 ve S9 Plus’ın Türkiye’deki son kullanıcılar tarafından çok beğenileceğine inanıyoruz.” dedi.