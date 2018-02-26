Deniz Seki ile duygu seli

Sahnelerin kadife sesli güçlü yorumcusu Deniz Seki önceki akşam çıktığı Girne konserinde konuklarına en yoğun şekilde çoşku ve duyguyu birlikte yaşattı.

Geçtiğimiz hafta başarılı bir mide ameliyatı geçiren ve önceki akşam Girne’de bir otel’de konsere çıkan Deniz Seki, konser öncesinde magazin basınına konuşarak Saraçoğlu imzalı diz üstü elbisesiyle konukların karşısına çıkacak olmanın heyecanı içinde olduğunu söyledi. Ameliyat sonrası moralinin daha da düzeldiğini anlatan ünlü şarkıcı “ midem de kalbim de şu an boş ancak kalbim daha fazla boş kalmayacak” sözleriyle evleniyorum mesajı verdi.

Salonu dolduran hayranlarına dünden bugüne hit olmuş şarkılarıyla muhteşem bir gece yaşatan Deniz Seki, cezaevi günlerinde sanatçı dostlarının kendisine moral olması amacıyla hazırlattıkları klibi sahneye yansıtarak seslendirdiği “Hayat 2 Bilet ” şarkısıyla uzun süre ayakta alkışlandı.

Ahmet Kaya’nın “Nerden bileceksiniz” ve “İsyan” şarkılarını seslendirirken gözyaşlarına hakim olamayan sanatçı 1.5 saatlik canlı performansın ardından çiçekler içinde sahneden uğurlandı.