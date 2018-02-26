Özçınar, Avrasya Hizmet Ödülü’ne layık görüldü

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği tarafından “Avrasya Hizmet Ödülü”ne layık görüldü.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ödül Özçınar’a, 28 Şubat Çarşamba günü Ankara’da verilecek. Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda saat 19.00’da gerçekleştirilecek ödül törenine T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü de katılacak.

Açıklamaya göre, Avrasya Ekonomik İşbirliği Derneği (Eko Avrasya)’nin Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkı sağlayan ve bu bağlamda kamuoyu oluşturan kişi, kurum ve kuruluşlara vereceği ödülü alacak diğer kişiler şöyle:

“Şavkat Mirzayev /Özbekistan Cumhurbaşkanı, Dr. Faruk Özlü /T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Prof. Dr. Adnan Kahil/Makedonya Devlet Bakanı, Müferra Şinik /Kosova Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Hulusi Kılıç/ T.C Kişinev Büyükelçisi, Doç. Dr. Selçuk Özdağ /T.B.M.M Manisa Milletvekili”.