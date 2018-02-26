Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan Güngördü’ye ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve Genel Müdür Yardımcısı Feyzi Ünal’ın da yer aldığı ziyarette, belediyecilik alanındaki çalışmalar konuşuldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Başkan Kadir Albayrak’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Albayrak da Güngördü’ye misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdimi yapıldı.