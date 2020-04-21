Binlerce malzemenin stoklarda olmadığı iddia edildi

Havadis’e ulaşan bir sağlık çalışanı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin deposundan binlerce maske, eldiven, tulum, galoş ve kilolarca dezenfektanın kaybolduğunu, olay nedeni ile Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük’ün görevinden istifa ettiğini kaydetti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük, Havadis’e yaptığı açıklamada, “İstifa düşüncem oldu. Bu düşüncemin sözü edilen malzemelerle ilgisi yok. Benim başka nedenlerim var” dedi.

Dr. Büyük, söz konusu malzemelerin hastane deposundan kaybolduğu yönündeki iddialara ise “Bu konuda ben açıklama yapamam” diye yanıt verdi.

“Binlerce malzeme kayıp iddiası”

Havadis’e ulaşan bir sağlık çalışanı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin deposundan son 1 haftada; 25. 000 bin cerrahi maske, 7200 N 95 özel maske, 10.000 galoş, 130.000 eldiven, 3250 tulum, 100 adet gözlük, 450 adet siper, 48 litre el dezenfektanının kaybolduğunu belirtti.

Sağlık çalışanı, hastanede 108 hasta, 45 doktor ve 150 hemşire olduğunu ve bu kadar personelin, bu kadar malzemeyi 1 haftada tüketemeyeceği gerçeğinden Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC Sağlık Bakanlığından “Bu kadar malzeme nereye gitti” şeklinde hesap sorduğunu dile getirdi.