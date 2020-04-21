Siber: Bu fırsatçılara göz yummayın

Havadis Özel

Başbakanlık Kovid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber Havadis Web TV’de katılığı programda, pandemi süreci başlamadan önce ülkeye bazı ithalatçılar tarafından 1 milyon maske, 1 milyon adet de tulum getirildiği ve bu malzemelerin yurtdışına satıldığı duyumlarını aldığını, bu duyumları birkaç yerden de teyit ettiğini açıkladı.

Havadis Web TV’de yayınlanan Kovid-19 Özel Yayınına katılarak açıklamalarda bulunan Dr. Siber, “soruşturma açılmalıdır” dedi ve şunları söyledi:

“Maalesef çok daha bu pandemi olayı başlamadan tedbirler başlamadan bazı ithalatçıların Türkiye’den 1 milyon maske, 1 milyon adet de tulum getirttiği ve bunların bazı kanallardan yurtdışına gönderildiği duyumlarını aldım. Böyle olunca da tabiî ki bizim ülkenin nüfusuna göre 1 milyon maske, 1 milyon tulumun Türkiye’den getirilip halen elimizde kalmaması büyük soru işaretlerine yol açtı. Bunların yurtdışına gönderildiğini birkaç yerden teyit aldım. Maalesef bunlar da yaşanmış. Yani bu tip dönemlerde, savaşlarda, olağanüstü durumlarda halkın büyük bir bölümü acı çekerken, endişe içerisindeyken, varını yoğunu kaybederken, açlık tehdidi ile yüz yüze kalırken maalesef bir takım çıkarcılar da her zaman ortaya çıkıyor. İşte bunlar çok daha tehlikeli. Bunların ortaya çıkarılması, deşifre edilmesi, soruşturma yapılması çok önemli çünkü halka zarar veriyor. Hepimize zarar veriyor. Bu fırsatçılara göz yummamak gerekiyor.”