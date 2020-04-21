İngiltere, 84 tonluk koruyucu malzemeleri almak için İstanbul’a uçak gönderdi

İngiltere’de yetkililer, ülkedeki sağlık çalışanları için Türkiye’den Pazar günü gelmesi beklenen ama geciken 84 ton koruyucu malzeme sevkiyatının yapılması için İngiltere, Pazartesi akşamı İstanbul’a uçak gönderdi.

BBC’nin edindiği bilgiye göre, İngiltere’ye gönderilecek malzemenin ihracat izni Pazartesi günü Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı.

Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait A400 nakliye uçağı TSİ 19.00 civarında İngiltere’nin Brize Norton bölgesindeki havaalanından kalkıp İstanbul’a doğru yola çıktı.

Türkiye’den satın alınan ancak gerekli izinler zamanında alınmadığı için ertelenen koruyucu ekipman teslimatı, uçak İstanbul’a indikten sonra yapılacak.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman yetersizliği görülen İngiltere, 400 bin civarında koruyucu malzemeyi Türkiye’den satın alıyor.

BBC’nin edindiği bilgiye göre Türk yetkililer malzemenin bir an önce yola çıkması konusunda istekli olsa da, sağlık çalışanları için koruyucu malzemeyi alan İngiltere’deki şirket ihracat izni başvurusunu Pazartesi sabahı tamamlayabildi.

Koronavirüs salgını sonrası uygulamaya göre Türkiye’den ihraç edilecek tıbbi malzeme için bu ihracat izninin alınması gerekiyor.

İhracat izni alınan malzemenin sevkiyatının önünde başka bir engel olup olmadığı konusunda net bir bilgi yok.

Pazartesi sabahı BBC’ye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü de, sevkiyatın mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi için çabaların sürdüğünü söylemiş, “Bugün gönderilmesini umuyoruz ama işlemler sürüyor. Nihai onay süreci için bekliyoruz” demişti.

İngiltere’de hükümetin sağlık çalışanlarına yeterli koruyucu malzeme sağlayamadığı, bunları zamanında temin edemediği ve olan malzemenin de tükenmek üzere olduğu eleştirileri giderek yoğunlaşırken, Cumartesi günü bir basın toplantısı düzenleyen İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick, sağlık çalışanlarının kullanımı için Türkiye’den Pazar günü (dün) yaklaşık 84 ton kişisel koruyucu ekipman geleceğini ve bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlüğün de bulunduğunu söylemişti.

İngiltere hükümeti şu ana kadar 27 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Guardian gazetesi ise bugün bu konudaki haberlerin takibi yoluyla 81 sağlık çalışanının bu hastalıktan öldüğünü ama sayının muhtemelen daha da yüksek olduğunu yazıyor.