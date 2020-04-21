Fizyoterapistler Birliği bu akşam facebook hesabından söyleşi gerçekleştirecek

“Kendimiz için değil sadece çalışanlarımıza maaş katkısı talep etmiştik”

Üstel: Turizmi ilerleyen zamanda kontrollü şekilde açmayı planlıyoruz

Savaş ancak doğru mermiyle kazanılır…!!

Tatar: Maaşlardan yapılan kesintiler insanımızın hakkıdır. Geri ödenecek

Sertoğlu ve Bozatlı Covid-19’da Spor canlı yayınında

Pilli: 396 test yapıldı. Pozitif vaka tespit edilmedi

Güney’de 5 yeni vaka

CTP Mağusa İlçesi kan bağışı kampanyası düzenleyecek

Özersay: Türkiye’ye gönderildikten sonra ateşi yükselen 18 öğrencinin test sonucu negatif

Evde Kal Konserlerinde bu hafta

Askerde aile ziyaretleri Mayıs’ta başlayabilir

Kolan Hastanesi devre dışı kaldı

Akıncı: Sağlık olmadan ne geçim, ne de seçim olur

Yavuz, Kıbrıs açıklarına gelmek için Taşucu’ndan demir aldı

64 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Amcaoğlu: Bu ay sonu maaşlar üç farklı tarihte ödenecek

Özdenefe: Cumhurbaşkanı da Başbakan da çok daha dikkatli olmalı

Harmancı: Paylaşarak başaracağız

Ekonomi Bakanlığı, kasap ve marketleri et satışı hakkında bilgilendirdi