Türkiye

Türkiye’de tarihi çarşı WhatsApp oylamasıyla yeniden açıldı

21 Nisan 2020

Edirne’de koronavirüs önlemleri kapsamında 27 gündür kapalı olan tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı, esnafın kendi aralarında kurduğu WhatsApp grubu üzerinden gerçekleştirilen oylama sonucu yeniden açıldı.

Edirne’deki Alipaşa Kapalı Çarşısı esnafın ‘WhatsApp’ oylamasıyla yeniden açıldı.

Beş asırlık çarşı esnafın koronavirüse karşı aldığı önlemler kapsamında 25 Mart’ta kapatıldı. 27 gün kapalı kalan çarşının esnafı, WhatsApp üzerinden kurdukları grupta bir oylama gerçekleştirdi.

Çarşının açılmasını isteyen ve istemeyen olmak üzere iki farklı oy kullanılan uygulamada, oy çokluğuyla çarşının yeniden hizmete açılması kararlaştırıldı.

‘1 ay boyunca her hafta çarşıyı açalım mı, kapatalım mı diye oylama yapıyorduk’

Tarihi Alipaşa Esnaf Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, çarşıda esnafın kararının öncelikli olduğunu ifade ederek, tüm hijyen kurallarına uyduklarını söyledi.

Çarşının yaklaşık 1 ay boyunca kapalı kaldığını söyleyen Sanış, “Çarşının kapalı olduğu 1 ay boyunca, kurduğumuz mesajlaşma grubunda her hafta çarşıyı açalım mı, kapatalım mı diye oylama yapıyorduk. Bugüne kadar kapatılması kararı çıkıyordu. Dünkü yaptığımız oylamada esnafın çoğu çarşının 20 Nisan itibariyle açılması kararı aldı. Kararın alınmasında tamamen oylama etkili oldu. Burada esnafın kararı önceliklidir. Saat 11.00 itibariyle açıp saat 17.00 itibariyle de kapatıyoruz. Umutluyuz, inşallah hayırlı olur diyoruz hepimiz için” dedi.

 Maskesiz giriş yasak

Satışlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat ettiklerini söyleyen Sanış, “Çarşıyı açtığımızda esnafımızla toplantı yaptık. Dikkat ederseniz tüm esnafımızda maske var. Hiçbir esnaf maskesiz çalışmayacak. Buradaki herkese yine sosyal mesafe kuralını hatırlattık. Esnafın bir araya gelmemesini, gelirlerse de sosyal mesafeyi korumalarını belirttik. Sürekli de bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. Kapanmadan önce zaten dezenfektesini yapmıştık, açıldığında yine dezenfekte işlemini yaptık. Bunlara ek olarak maskesiz gelen kimseyi çarşıya almıyoruz” diye konuştu.



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