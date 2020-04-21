Sağlık

Madagaskar Cumhurbaşkanı ‘koronavirüs ilacını’ tanıttı: Canlı yayında içti

21 Nisan 2020

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı kameralar önünde içti.

Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ve sıtma tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan ‘Covid Organics’ adını verdikleri ilacın tanıtımını yaptı.

Covid Organics’i içtiği fotoğrafı Twitter hesabından da paylaşan Rajoelina, ilacın yoksullara ücretsiz sağlanacağını bildirdi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 2.4 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 650 bine, can kaybı ise 170 bine yaklaştı.



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