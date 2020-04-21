Dünya

Kaplumbağalar boşalan Tayland plajlarındaki yuvalarına 20 yıl sonra geri döndü

21 Nisan 2020

Bilim insanları, corona virüs salgını nedeniyle turistlerin boşalttığı Tayland’ın ünlü plajlarında deri sırtı deniz kaplumbağalarının yuva yaptığını açıkladı. Uzmanlar, 20 yılın ardından insan işgalinin birttiği alandaki evlerine geri dönen kaplumbağalarının karantinanın sürmesi halinde sayılarının artabileceğini belirtti.

İsrail’in Hayfa kentinde devriye gezen yaban domuzlarından, Londra banliyölerine giren geyiklere kadar, corona virüs nedeniyle uygulanan karantinalar, yaban hayatı birçok şehrin terk edilmiş sokaklarına çekiyor. Toplam  2 bin 765 corona virüs vakası ve 47 ölümün bildirildiği dünyanın en turistik noktalarından biri olan Tayland’da, uluslararası uçuşların yasaklanması ülkede turizme darbe vurdu, ancak vahşi yaşam için plajları serbest bıraktı.

“Son 20 yılın en yüksek oranı”

Phuket Deniz Biyoloji Merkezi Direktörü Kongkiat Kittiwatanawong, geçen Kasım ayından bu yana ülkenin plajlarında bulunan 11 deri sırtlı deniz kaplumbağa yuvasısının son 20 yılın en yüksek oranı olduğunu söyledi.

Kaplumbağaların birçoğu insan işgali nedeniyle öldü

Reuters’e konuşan Kittiwatanawong, “Bu bizim için çok iyi bir işaret, çünkü yumurtlama için gerekli olan birçok alan insanlar tarafından yok edildi. Son yirmi yıldır böyle bir yuvalanma görmemiştik. Çünkü kaplumbağaların birçoğu,  olta takımları ve insanların plajları işgal etmesi nedeniyle ölmüştü” ifadelerini kullandı.

Yaşayan en büyük kaplumbağa türü

Deri sırtlı deniz kaplumbağası, 2 metreye ulaşabilen boyu ve 600 kilograma varabilen ağırlığıyla, dünyadaki yaşayan en büyük kaplumbağa türü olarak biliniyor.

Tayland’da nesli tehlikede olan türler arasında yer alan canlılar, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından da savunmasız türler arasında listeleniyor. Deri sırtlı deniz kaplumbağalar yumurtalarını sessiz ve karanlık ortamlara bırakıyorlar.



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