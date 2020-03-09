Binlerce ağaç kül oldu

KKTC genelinde 2019 yılında bin 415 dönüm özel arazi, 211 dönüm orman arazisi kül oldu. Ülke genelinde son 19 yılda ise 87 bin 73 dönüm özel arazi, 34 bin 863 dönüm orman arazisi yandı

1 YILDA 44 YANGIN: Orman Dairesinin istatistiklerine göre, KKTC’de 2019 yılında 44 kez yangın çıktı, bin 626 dönüm yandı. 26 yangın özel arazide, 18 yangın orman arazisinde meydana geldi. Çıkan yangınlarda bin 415 dönüm özel arazi, 211 dönüm orman arazisi yandı

21’İNİN SEBEBİ MEÇHUL: Orman Dairesinin 2019 yılı verilerine göre, ülkede genelinde orman arazilerinde meydana gelen toplam 44 yangının 21’inin sebebi tespit edilemedi. 17 yangın ihmal ve dikkatsizlik sonucu yaşandı. Yangınların 5’i kaza, 1 yangın kasıtlı çıkarıldı

YAZ AYLARI TEHLİKELİ: KKTC’de özel ve orman arazilerinde çıkan yangınların çoğunluğu haziran ve temmuz aylarında meydana geldi. Orman Dairesinin istatistiklerine göre, özel ve orman arazilerinde 19 yılda çıkan yangınların 220’si haziran, 216’sı temmuzda meydana geldi

ÇEVRE TEMİZLİĞİ: Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, mart sonu itibari ile yangın riskinin arttığını belirterek vatandaşlara yangınlarına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durma çağrısı yaptı. Karzaoğlu, ay içerisinde bahçe ve çevre temizliğinin yapılması gerektiğini söyledi

Duygu ALAN

Orman Dairesi’nin 2000-2019 tarihlerini kapsayan istatistiklerine göre, KKTC genelinde bin 82 kez yangın çıktı.

19 yılda çıkan bin 82 yangında 87 bin 73 dönüm özel arazi, 34 bin 863 dönüm orman arazisi kül oldu.

Dairenin istatistiklerine göre, yangın en fazla Haziran-Temmuz aylarında meydana geldi.

2000 yılından 2019’a kadar ülkede genelinde orman arazilerinde meydana gelen yangınların çoğu ihmal ve dikkatsizlik sonucu yaşandı. Orman Dairesi’nin verilerine göre, 183 yangının nedeni belirlenemedi.

En fazla yangın 2003’te çıktı

Orman Dairesi’nin 2000-2019 tarihlerini kapsayan istatistiklerine göre, ülke genelindeki orman arazilerinde yaşanan bin 82 yangının 89’u 2003’te çıktı.

Dairenin verilerine göre, orman arazilerinde 2000 yılında 66 kez yangın çıkarken, 2001’de 63, 2002’de 62, 2003’te 89, 2004’te 73, 2005’te 40, 2006’da 62, 2007’de 64, 2008’de 62, 2009’da 51, 2010’da 65, 2011’de 56, 2012’de 61, 2013’te 71, 2014’te 18, 2015’te 32, 2016’da 32, 2017’de 31, 2018’de 40, 2019’da ise 44 kez yangın meydana geldi.

646’sı i,ihmal, 188’i kaza, 183’ü meçhul

Orman Dairesi’nin istatistiklerine göre, son 19 yılda orman arazilerinde çıkan yangınların 646’sı ihmal ve dikkatsizlik sonucu, 188’i kaza sonucu, 17’si yıldırım düşmesi sonucu yaşandı.

Orman arazilerinde çıkan yangınların çıkış sebeplerine ilişkin rapora yangınların 48’i “kasıt” olarak işlendi.

Orman arazilerinde çıkan 183 yangının sebebi ise belirlenemedi. Kayıtlara “Meçhul” olarak işlendi.

Haziran – Temmuz tehlikeli

Orman Dairesi’nin 2000-2019 verilerine göre, en fazla yangın haziran ve temmuz aylarında çıktı.

İstatistiklere göre, 2000 yılında Ocak ayında 1, Mayıs’ta 4, Haziran’da 24, Temmuz’da 5, Ağustos’ta 12,Eylül’de 9, Ekim’de 8, Kasım’da 3, toplam 66 kez yangın çıktı. Şubat, Mart, Nisan ve Aralık ayında yangın olayı yaşanmadı.

2001’de 63 yangın

2001 yılında Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Aralık aylarında yangın meydana gelmezken Mayıs’ta 8, Haziran’da 17, Temmuz’da 9, Ağustos’ta 5, Eylül’de 10, Ekim’de 4, Kasım’da 7 kez yangın çıktı.

2002’de 62 yangın

2002 yılında Ocak, Şubat, Nisan ve Aralık ayında yangın çıkmadı, Mart’ta 2, Mayıs’ta 6, Haziran’da 17, Temmuz’da 5, Ağustos’ta 13, Eylül’de 5, Ekim’de 8, Kasım’da 6, kez yangın çıktı.

2003’te 89 yangın

2003 yılında Ocak, Şubat, Mart ve Aralık aylarında yangın çıkmazken, Nisan’da 2, Mayıs’ta 14, Haziran’da 20, Temmuz’da 15, Ağustos’ta 20, Eylül’de 8, Ekim’de 7, Kasım’da 3, toplam 89 kez yangın çıktı.

2004’te 73 yangın

2004 yılında Ocak, Şubat ve Mart aylarında hiç yangın çıkmazken Nisan’da 2, Mayıs’ta 22, Haziran’da 14, Temmuz’da 21, Ağustos’ta 2, Eylül’de 8, Ekim’de 1, Kasım’da 2, Aralık’ta 1, toplam 73 yangın çıktı.

2005’te 40 yangın

2005 yılında Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kasım ve Aralık aylarında yangın olayı yaşanmazken, Mayıs’ta 6, Haziran’da 6, Temmuz’da 9, Ağustos’ta 5, Eylül’de 8, Ekim’de 6, toplamda 40 kez yangın çıktı.

2006’da 62 yangın

2006 yılında Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında hiç yangın çıkmadı. Mayıs’ta 3, Haziran’da 19, Temmuz’da 17, Ağustos’ta 8, Eylül’de 9, Ekim’de 2, Kasım’da 2, Aralık’ta 2 toplamda 62 kez yangın çıktı.

2007’de 64 yangın

2007 yılında Ocak, Şubat ve Mart aylarında yangın olayı yaşanmazken Nisan’da 3, Mayıs’ta 5,Haziran’da 12, Temmuz’da 16, Ağustos’ta 8, Eylül’de 8, Ekim’de 5, Kasım’da 5, Aralık’ta 2 toplam 64 kez yangın çıktı.

2008’de 62 yangın

2008 yılında Mart dışında her ay yangın olayı yaşandı. Verilere göre Ocak’ta 1, Şubat’ta 1, Nisan’da 6, Mayıs’ta 10, Haziran’da 8, Temmuz’da 9, Ağustos’ta 7, Eylül’de 5, Ekim’de 6, Kasım’da 7, Aralık’ta 2 toplam 62 kez yangın çıktı.

2009’da 51 yangın

2009 yılında Şubat, Nisan ve Aralık aylarında yangın yaşanmazken, Ocak’ta 1, Mart’ta 2, Mayıs’ta 5, Haziran’da 9, Temmuz’da 12, Ağustos’ta 7, Eylül’de 10, Ekim’de 4, Kasım’da 1, toplam 51 kez yangın çıktı.

2010’da 65 yangın

2010 yılında Ocak, Mart ve Aralık aylarında yangın çıkmadı. Şubat’ta 1, Nisan’da 3, Mayıs’ta 13, Haziran’da 10, Temmuz’da 10, Ağustos’ta 8, Eylül’de 10, Ekim’de 4, Kasım’da 6, toplam 65 kez yangın çıktı.

2011’de 56 yangın

2011 yılında Ocak, Şubat, Nisan ve Aralık aylarında yangın olayı yaşanmazken Mart’ta 1, Mayıs’ta 6, Haziran’da 10, Temmuz’da 16, Ağustos’ta 12, Eylül’de 2, Ekim’de 8, Kasım’da 1, toplam 56 yangın çıktı.

2012’de 61 yangın

2012 yılında Ocak, Şubat, Nisan ve Aralık aylarında yangın olayı yaşanmazken Mart’ta 1, Mayıs’ta 10, Haziran’da 6, Temmuz’da 18, Ağustos’ta 9, Eylül’de 11, Ekim’de 5, Kasım’da 1, toplam 61 yangın çıktı.

2013’te 71 yangın

2013 yılında Ocak ve Şubat aylarında yangın olayı yaşanmazken Mart’ta 1, Nisan’da 3, Mayıs’ta 6, Haziran’da 17, Temmuz’da 8, Ağustos’ta 10, Eylül’de 9, Ekim’de 14, Kasım’da 1, Aralık’ta 2, toplam 71 kez yangın çıktı.

2014’te 18 yangın

2014 yılında Ocak, Şubat, Kasım ve Aralık aylarında yangın olayı yaşanmazken Mart’ta 1, Nisan’da 1, Mayıs’ta 3, Haziran’da 2, Temmuz’da 3, Ağustos’ta 2, Eylül’de 3, Ekim’de 3, toplam 18 kez yangın çıktı.

2015’te 32 yangın

2015 yılında Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Aralık aylarında yangın olayı yaşanmazken Mayıs’ta 4, Haziran’da 6, Temmuz’da 10, Ağustos’ta 5, Eylül’de 2, Ekim’de Kasım’da 3 toplam 32 kez yangın çıktı.

2016’da 32 yangın

2016 yılında Ocak, Ağustos, Eylül ve Aralık aylarında yangın olayı yaşanmazken Şubat’ta 1, Mart’ta 3, Nisan’da 2, Mayıs’ta 6, Haziran’da 8, Temmuz’da 5, Ekim’de 5, Kasım’da 2, toplam 32 kez yangın çıktı.

2017’de 31 yangın

2017 yılında Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kasım ve Aralık aylarında yangın olayı yaşanmazken Mayıs’ta 5, Haziran’da 4, Temmuz’da 10, ağustos’ta 6, Eylül’de 4, Ekim’de 2 toplam 31 kez yangın çıktı.

2018’de 40 yangın

2018 yılında Ocak, Şubat, Mart, Kasım ve Aralık aylarında yangın olayı yaşanmazken Nisan’da 6, Mayıs’ta 9, Haziran’da 1, Temmuz’da 7, Ağustos’ta 9, Eylül’de 6, Ekim’de 2, toplam 40 kez yangın çıktı.

2019’da 44 yangın

2019 yılında ise Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Aralık aylarında yangın olayı yaşanmazken Mayıs’ta 7, Haziran’da 10, Temmuz’da 11, Ağustos’ta 7, Eylül’de 5, Ekim’de 3, Kasım’da 1 toplam 44 kez yangın çıktı.

Orman Dairesi vatandaşları uyardı

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Mart ayı sonu itibari ile yangın riskinin de arttığını belirterek vatandaşları yangınlarına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durması konusunda uyardı. Karzaoğlu, ayrıca ay içerisinde bahçe temizliği ve çevre temizliğinin yapılması gerektiğini söyledi

Doğaya atılan cam maddeler söndürülmemiş bir sigara izmariti, söndürülmemiş mangal ateşinin yanı sıra içi su dolu bir pet şişenin dahi yangına sebebiyet vereceğini kaydeden Karzaoğlu, istatistiklere bakıldığında ülke genelinde meydana gelen yangınların büyük bir bölümünün insan hatası sonucu yaşandığının söyledi.

Cemil Karzaoğlu, istatistiklere göre, ülke genelinde çıkan yangın olaylarının daha çok yaz aylarında yaşandığı da söyleyerek, yangın olaylarına sebebiyet verecek davranışlar konusunda vatandaşların bu aylarda daha da dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Karzaoğlu, Mart ayı itibari ile belediyelerin sokak, vatandaşların bahçe temizliği yapması gerektiğini söyledi.