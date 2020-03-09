Çocuklar doğaya çıktı

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi’nin gençlerin çevreye ve doğaya karşı duyarlılığını artırmak amacıyla başlattığı ‘Çocuklarımız Doğaya Çıkıyor’ projesi kapsamında ilk etkinlik Lefke ve Güzelyurt ilçelerindeki okullarla gerçekleştirildi

Gürsel KARAGÖZLÜ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın başlattığı ‘Çocuklarımız Doğaya Çıkıyor’ projesi kapsamında Lefke ve Güzelyurt ilçelerindeki okulların katılımıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından gençlerin çevreye ve doğaya karşı duyarlılığını artırmak amacıyla ‘Çocuklarımız Doğaya Çıkıyor’ projesi başlattı.

Proje kapsamında okullarda oluşturulan yürüyüş kulüplerine üye olan öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla ilk etkinlik Lefke’de gerçekleştirildi.

Lefke Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi ve Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütlerinin de katılarak destek verdiği etkinlikte, katılımcılar saat 09.00’da Lefke Avrupa Üniversitesi ( LAÜ ) giriş kapısında toplandı. Daha sonra orkide vadisi olarak bilinen bölgede doğa yürüyüşü yaptı.

LAÜ girişinde toplanan katılımcılara ilk olarak Doğasever Ediz Tuncel, parkur hakkında bilgi verdi.

Uzun: Amaç bilgisayar başında vakit geçiren gençleri doğaya çıkarmak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Bakanlık olarak başlattıkları bu proje ile ilk olarak okullarda yürüyüş kulüpleri oluşturduklarını anlattı.

Uzun, amaçlarının sosyal medyada, bilgisayar başında vakit geçiren gençleri doğaya çıkarmak, ülkemizin güzelliklerini onlara tanıtmak ve çevreye olan duyarlılığın artmasına katkı sağlamak olduğunu belirterek, bu amaçlarla ilk etkinliği Lefke ve Güzelyurt ilçelerindeki okullarla gerçekleştirdiklerini söyledi.

22 Mart’ta Karpaz ve Magosa, 12 Nisan’da ise Lefkoşa ve Girne bölgesindeki okulların katılımıyla etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Uzun, 19 Mayıs’ta tüm kulüpleri güzel bir etkinlikte bir araya getirmek istediklerini kaydetti.

Uzun, gençlerin doğaya sahip çıkması ve doğayla barışık yaşamayı öğrenmelerinin çok önemli olduğuna işaret ederek, etkinliğe katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Uzun’un konuşmasından sonra, Saat 09.30’da Orkide vadisine yürüyüşe geçildi. Yaklaşık 7 Km’lik parkurda yürüyen katılımcılar, bol bol orkide ve diğer bitkileri görme fırsatı bulurken, müthiş doğa güzelliklerini de fotoğraflama fırsatı buldular.