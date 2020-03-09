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Kadınlar gününde kadın cinayeti

9 Mart 2020

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Girne’de Elif Lort, sokak ortasında bir erkek tarafından bıçaklanarak katledildi

SOKAK ORTASINDA : 45 yaşındaki Elif Lort, dün gece 20:45 sıralarında, Girne’de Şht. Nahit Hasan Sokak’ta 41 yaşındaki zanlı A.Ç tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ağır yaralanan Lort önce Girne Akçiçek Hastanesine oradan da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine sevk edildi. 23:30 sıralarında Elif Lort’un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Zanlı ise polis tarafından yakalandı

15 AYDA 1344 ERKEK ŞİDDETİ: 8 Mart nedeniyle onlarca açıklama yapan örgütlerden biri de KTÖS’tü. KTÖS adına açıklama yapan Emine Tel, son 15 ayda polis kayıtlarına geçen 1344 kadına yönelik erkek şiddeti vakası olduğunu açıklayarak, ülkede yasal düzenlemeler olsa da pratikte bu yasaların şiddeti önlemekte yetersiz olduğunu söyledi

KADINLAR GÜNÜNDE: 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü, dün tüm ülkede farklı etkinliklerle kutlandı. Tüm çevreler; evde, işte ve tüm kamusal alanlarda kadınların eşitliği için çeşitli mesajlar verdi. Bu mesajların en önemlisi kadına yönelik erkek şiddeti idi. Böyle bir günde kadın cinayetinin işlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği taleplerinin ciddiyetini bir kez daha kanıtladı

 

Dün gece tüm ülke bir kadın cinayetiyle sarsıldı. 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününde, Girne’de 45 yaşındaki Elif Lort sokak ortasında 20:45 sıralarında 41 yaşındaki zanlı A.Ç. tarafından bıçaklandı. Zanlı, polis tarafından tutuklanırken, ağır yaralı Lort, Girne Akçiçek Hastanesine ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine sevk edildi. Gece 23:30 sıralarında ise ağır yaralı Lort’un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kadınlar Gününde yaşanan kadın cinayeti, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

 

Eşitlik taleplerinin ciddiyeti bir kez daha kanıtlandı

8 Mart Emekçi Kadınlar Gününde, tüm ülkede farklı etkinlikler yer aldı. Etkinliklerin hepsinde, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik erkek şiddettin önlenmesinde bu eşitliğin öneminin altı çizildi. Konu ile açıklama yapan birçok örgütten biri de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası oldu. KTÖS adına açıklama yapan Başkan Emine Tel, son 15 ayda polis kayıtlarına geçen 1344 kadına yönelik erkek şiddetinin, ülkede daha gidilmesi gereken çok yol olduğuna yönelik en sağlam iddialardan biri oldu.  Dün gece işlenen cinayet de  KTÖS gibi daha onlarca örgütün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik taleplerinin ciddiyetini bir kez daha kanıtladı.

 




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