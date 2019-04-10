Uzay

Bilim insanlarından gizemli duyuru: Bugün açıklanacak

10 Nisan 2019

Avrupa Güney Gözlemevi yaptığı bir basın duyurusunda, 10 Nisan’da (Bugün) çığır açacak bir duyuru yapacaklarını açıkladı.

Bilim insanları, bugün TSİ 16.00’da tüm dünyada eşzamanlı yapılacak basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yapacaklarını açıkladı.

Avrupa Güney Gözlemevi duyurunun Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT) tarafından elde edilen ilk sonuçlarla ilgili olduğunu belirtti.

UZAYLA İLGİLİ HANGİ GİZEMLİ BİLGİ AÇIKLANACAK?

Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da ilk kez bir karadeliğin fotoğrafının kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor.

Bilim insanları 2017 yılında ‘Proje EHT’ isimli proje kapsamında galaksinin merkezi Sagittarius A*’da bulunduğu belirtilen süper kütleli kara deliğin görüntülenmesi amacıyla küresel bir teleskop çalıştırmıştı.

HUBBLE’IN GÖZÜNDEN EVRENİN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK

1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan ve bugüne kadar yüzbinlerce fotoğraf çeken Hubble Uzay Teleskobu, yakaladığı her kareyle karanlık evreni insanlık biraz daha görünür kıldı.

Yıldızlardan yayılan ışık, ışık hızıyla ilerliyor. Bu yüzden yıldızlara bakarken aslında geçmişe bakıyoruz.

HUBBLE ‘YABAN ÖRDEĞİ’Nİ GÖRÜNTÜLEDİ

İşte 1 yıl sonra görevi Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin gelişmiş kızılötesi merceklerle donattığı James Webb Uzay Teleskobu’na bırakacak olan Hubble’dan bizleri zamanda geriye götüren efsaneleşmiş görüntüler…

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