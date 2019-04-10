Burada selfie çekmenin cezası idam olabilir

Tayland’da yetkililer, sahile yakın geçen uçaklarla selfie çeken turistlerin idam cezası da dahil sert cezalara çarptırılması için hareket geçti. Gerekçe, iniş yapan pilotların dikkatinin dağıtarak kaza ihtimalini artırması.

Tayland’da Mai Khao sahiline uğrayan turistlerin en sevdiği aktivitelerden biri de kuşkusuz sahile çok yakın geçen uçaklarla fotoğraf çektirmek.

Phuket Uluslararası Havalimanı’na inen uçaklar sahile çok yakın geçerken, turistler bu anları ölümsüzleştirerek sosyal medyada paylaşıyor.

Ancak Taylandlı yetkililer, bu fotoğraflara son vermek için harekete geçti.

Fotoğraf çeken turistlerin, iniş yapan uçakların pilotlarının dikkatini dağıttığını öne süren yetkileler, geçtiğimiz hafta selfie çekmenin yasaklanacağını duyurmuştu.

Yasakla birlikte, para cezası hatta idam cezası da gündemde.

Ancak bölge halkı bu kararların turizmi olumsuz etkileyeceği görüşünde.

Sahilin bir kısmının kullanıma kapatılması da seçenekler arasında yer alıyor.

1935 yılından bu yana 326 kişinin idam edildiği Tayland’da 2009-18 yılları arasında kimse idamla cezalandırılmamıştı.

Geçtiğimiz yıl bir genci cep telefonunu vermediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren zanlı, 9 yılın ardından idam cezasına çarptırılan ilk suçlu olmuştu.