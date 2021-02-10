Bilim insanları uzayda “sıradışı” yıldız kalıntıları buldu

Bilim insanları galaksimizin içinde “sıradışı” yıldız kalıntıları buldu.

Araştırmacılar kalıntıların Samanyolu Galaksimizde daha önce hiç görülmemiş ilginç bir patlamadan geriye kalan keşfedilen ilk örnekler olabileceğine inanıyor.

Bu nedenle söz konusu keşif, yıldızların nasıl yok olduğunu ve hayat için gerekli olan kalıntıların Dünyamız dahil evrende nasıl dağıldığını anlamamıza yardımcı olabilir.

Sıradışı nesne galaksimizin ortasına yakın bir konumda keşfedildi. Bir tür süpernovaya ait olan kalıntılara “Sagittarius A East” (Yay Takımyıldızı A Doğu) adı verildi.

Bilim insanları daha önce bahse konu nesnenin süpernova olarak patlayan devasa bir yıldızın kalıntıları olduğunu düşünüyordu. Bu sonuca, NASA’nın Chandra X-Işını Gözlemevinde yapılan gözlemlerin derinlemesine incelemesi sonucu varmışlardı.

Ancak gözlemevinin daha uzun süreli gözlemlerine baktıktan sonra, nesnenin tamamen farklı bir süpernova türüne ait olduğu sonucuna vardılar.

Bu nesne beyaz cüce kaynaklı bir patlamanın kalıntıları gibi duruyor. Güneşimiz gibi yıldızların yakıtları tükendiğinde oluşan beyaz cüceler parlayan artıklara dönüşür. Bir beyaz cüce başka bir yıldızdan çok fazla madde alarak veya diğer bir beyaz cüceyle birleşerek yok olursa, uzay genelinde görülebilen büyük bir parlama yayar.

Araştırmacılar, “Type la supernovae” diye adlandırılan bu parlamalara güveniyor. Nerede olursa olsun aynı miktarda ışık saçan parlamalar, evren genelinde kullanışlı mesafe taşı işlevi görüyor.

Ancak araştırmacılar, Sagittarius A East’in standart bir emsal teşkil etmeyebileceğini düşünüyor. Bunun yerine, “Type lax” olarak bilinen, daha düşük güçte patlamalarda farklı miktarda element üreten özel bir alt gruba ait gibi görünüyor.

Amsterdam Üniversitesi’ndeki araştırmayı yöneten Çin Nanjing Üniversitesi’nden Ping Zhou, yaptığı açıklamada, “Diğer galaksilerde Type lax supernovae bulmuş olsak da, şimdiye kadar Samanyolu’nda bunlara ait bir kanıt tespit edememiştik” dedi.

Bu keşif, beyaz cücelerin sayısız patlama yoluna hakim olunmasında önem taşıyor.

Her ne kadar gerçek doğası henüz keşfedilmiş olsa da, nesne Chandra’nın onlarca yıldır çektiği Samanyolu Galaksimizin görüntülerine de dadanmıştı.

Nanjing Üniversitesinden Zhiyuan Li, yaptığı açıklamada, “Bu süpernova kalıntısı, Chandra’nın son 20 yıldır çektiği galaksimizin süper kütleli karadeliğinin resimlerinin çoğunun arka planında görülüyor” dedi.