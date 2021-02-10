Çin “kuantum silahlanma yarışında” ABD’ye meydan okuyan işletim sistemini çıkardı

Çinli yeni bir girişim şirketi, kuantum bilgisayarlar için ilk yerli işletim sistemini çıkararak, bu yeni nesil makinelerin geliştirilmesinde ABD’nin hakimiyetine meydan okudu.

Yerel medyada çıkan haberlere göre merkezi Çin’in doğu eyaleti Anhui’de yer alan Origin Quantum firması, işletim sistemi Origin Pilot OS’i pazartesi günü görücüye çıkararak, kuantum bilgi işlemede Çin’den gelen bir dizi atılıma yeni bir halka eklemiş oldu.

Kuantum bilgisayarlar, mevcut bilgi işleme sistemlerine kıyasla sahip oldukları devasa güç sayesinde, uzay keşiflerinden hastalıkların tedavisine kadar her şeyi kökten dönüştürme potansiyelini taşıyor. Hayalet uçaklar ve haberleşme imkanlarının askeri amaçla kullanılması kuantum yeniliklerinin savaşlarla ilgili bir dönüşüme yol açabileceği uyarılarını beraberinde getirirken, bilgi işleme alanında önde gelen yorumcu Martin Giles, ABD ile Çin arasındaki rekabeti “kuantum silahlanma yarışı” olarak nitelendirdi.

Son yıllardaki önemli ilerlemelerle, fizikçi Richard Feynman tarafından ilk kez 1982’de kuram olarak ortaya konan bu teknolojinin ilk kullanımları görülmeye başladı.

Hem Çin hem de ABD’deki araştırma ekipleri, kuantum bilgisayarların dünyadaki en güçlü süper bilgisayarla tamamlanması binlerce yıl alacak hesaplamaları gerçekleştirebildiği noktayı işaret eden ve kuantum üstünlüğü olarak adlandırılan dönüm noktasına ulaştı.

Kuantum bilgisayarların muazzam gücü, makinelerin veriyi depolayıp aktarmada kullandığı ‘1’ler ve ‘0’lardan meydana gelen geleneksel bitlerin yerine, verileri süperpozisyon (üst üste binme) prensibiyle aynı anda hem ‘1’ hem de ‘0’ olarak işleyebilen kübitleri kullanmasından ileri geliyor.

Bu kapasite, kuantum bilgisayarların veri işleme gücünün eklenen her kübitle doğrusal değil üssel şekilde arttığı anlamına geliyor.

Bu muazzam güçten yararlanabilmek adına, kullanıcıların pratik uygulamalar oluşturabilmeleri için yazılım arayüzü vazifesi görecek, fonksiyonel bir işletim sistemi gerekiyor.

Çin Bilimler Akademisi’nden Guo Guangcan, “Kuantum çipini insan kalbine benzetecek olursak, kuantum bilgisayarların işletim sistemleri beyne, kuantum uygulama yazılımları da ete ve kemiğe tekabül ediyor” dedi.