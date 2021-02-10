Dubai semalarında beliren iki doğal uydu görenleri şoke etti

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Umut (Hope) isimli uzay aracı birkaç saat önce Mars yörüngesine başarıyla yerleştirildi. Uzay aracının yörüngeye girişinden birkaç gün önce Mars görevini kutlamak isteyen BAE Medya Ofisi, Dubai semalarına gezegenin iki uydusunun görüntüsünü yansıttı. Ancak görsel şölen, durumdan haberdar olmayanları çok şaşırttı.

Medya ofisinin açıklamasına göre, Kızıl Gezegen’in Phobos ve Deimos uydularının görüntüsü, ülkede daha önce hiç kullanılmayan bir teknolojiyle yansıtıldı. Görüntünün gökyüzünde gerçekçi durması ve uzun mesafelerden görülebilmesi için 100 metrelik vinçlerle 40 metrelik büyük bir perde kullanıldı.

Kampanyanın, uzay aracının Mars atmosferine yerleştirilmesine dair farkındalık yaratmayı amaçladığı belirtildi. Açıklamada “Buradaki fikir, herkesin, Umut Sondası’nın 800 milyon km. uzakta ne gördüğünü anlamasını sağlamaktı” ifadeleri yer aldı.

BAE Hükümeti Medya Ofisi’nin yöneticilerinden Khaled AlShehhi, “Mars görevi, ülke tarihinin en büyük zorluklarından biri. Ayrıca BAE’nin en cesur girişimlerinden de biri: Uzayı fethetme girişimi” dedi ve ekledi:

Bu önemli duruma fair farkındalık yaratmak için Mars’ın iki Ay’ını Dünya’ya getirmekten daha iyi bir yol olamaz.

Öte yandan söz konusu görsel şölenin, olaydan haberdar olmayanları şaşırttığı ve bazı kişilerin sosyal medyada kıyamet senaryoları yazmasına neden olduğu bildirildi. Bilimle ilgili teyit haberleri hazırlayan podcast yayıncısı Mick West, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Dubai’deki bu tanıtım etkinliği, ‘iki Ay’ ve ‘Gezegen X’ diye anılan görüntüyle ilgili birçok kıyamet tahmininin fitilini ateşledi. Ancak daha yüksek çözünürlüklü bir kamera gerçekleri ortaya çıkardı.

İlk haberlerin tamamı düşük kaliteli telefonlardan çekilen videoları içeriyordu. Bunlarda görüntünün yansıtılmasını sağlayan vinçler görünmüyordu.

Dubai merkezli ITP Medya Grubu’nun Youtube’da yayımladığı bir videoda da gösteri karşısında şaşkına dönen yurttaşların tepkileri yer aldı.

Videoda iki nesneyi arabadayken gören bir sürücünün “Hey şuna bak, bu da ne?” diye sorduğu duyuldu. Görsel şöleni telefon kamerasıyla kaydeden bisikletçilerin de “Gördün mü, bu da ne? İki tane mi var?” ifadelerini kullandığı görüldü.