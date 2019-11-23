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Bilim insanları, egzersiz yapmadan vücut yağlarını yakabilecek bir parça üretti

23 Kasım 2019

Kilo vermek, büyük bir emek ve çaba gerektiriyor ancak insanlar diyet ve egzersiz gibi şeyleri yapmaya ya zaman bulamıyor ya da üşenebiliyorlar. Singapurlu bilim insanları, egzersiz yapmaya gerek kalmadan vücut yağlarını eritebilecek bir parça üretti.

İnsanlarda oluşan fazla kilo, eğer obeziteye kadar ulaşırsa insanların yaşam standartları oldukça değişiyor. Aşırı kilolu olmak hem günlük hayatta bir zulüm olabiliyorken hem de büyük hastalıklara yol açabiliyor. Bünyeyle de alakalı olan bir durum olan kilo almanın önüne geçemediyseniz eğer fazla kilolarınızdan kurtulabilmeniz ve yağ yakabilmeniz için diyet ve egzersiz gibi fazlasıyla irade ve emek gerektiren yollara başvurmanız gerekiyor.

Elbette yoğun bir günlük tempo içerisinde olan insanlar ya bu tür uygulamalara zaman bulamıyor ya da yorgunluktan üşeniyor, dolayısıyla fazla kilolarından kurtulamıyorlar. Singapur’daki bir grup bilim insanı, insanların güvenli bir şekilde kilo verebilmesi için yeni bir cihaz üretti. Bu cihaz, doğrudan vücut yağlarına etki ediyor ve bu yağları yakarak insanların fazla kilolardan kurtulmasını sağlıyor.

Bu parça sayesinde egzersiz yapmadan kilo verilebilecek

Singapurlu bilim insanlarının ürettiği bu parça, bir yara bandı gibi kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Bir bant gibi vücudunuzun belli yerlerine yapıştıracağınız bu yama, egzersiz yapmasanız bile vücut yağlarınızı yakıyor ve dolayısıyla fazla kilolardan kurtulabilmenizi sağlıyor. Singapur’da bulunan Nanyang Teknoloji Üniversitesi Kimya ve Biyomedikal Mühendisliği Profesörü Chen Peng ve Yardımcı Profesör Xu Chenjie tarafından üretilen bu yamanın tamamen sağlıklı olduğu söyleniyor.

Birçok zayıflatma ürünlerindeki sorun, bu ürünlerin vücuttaki su ağırlığına odaklanması. Üretilen bu yama ise doğrudan vücut yağlarını hedef alıyor. Mikro iğneler kullanan yama; vücutta depolanan beyaz yağ hücrelerini, vücudun ısı üretmek için yaktığı kahverengi yağ hücrelerine çevirecek ilaçları vücuda enjekte ediyor.

Bu yamanın fareler üzerinde testleri yapıldı ve bilim insanları başarıya ulaştı. Uygulama sonucunda farenin vücudundaki beyaz yağların kahverengi yağlara dönüştürülmesinin yanı sıra, farenin normal kiloya düştükten sonra kilo almadığı ve vücut yağını almayı bıraktığı görüldü. Bu yama, hali hazırda piyasada bulunan zayıflatma ilaçlarında bulunan yan etkilerin yarısından daha az yan etki barındırıyor, dolayısıyla daha sağlıklı olduğu söyleniyor.



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