Facebook, Instagram’ın bir özelliğini daha kopyalıyor

Son zamanlarda genç yaştaki kullanıcı oranında büyük bir düşün yaşayan Facebook, kullanıcılarını geri kazanmak için Instagram’ın ‘yakın arkadaşlar’ özelliğini uygulamaya eklemeye hazırlanıyor. Instagram’dakine benzer olarak çalışacak olan özellik, birkaç küçük farklılık içerecek.

Her ne kadar son dönemlerde düşüşe geçmiş olsa da Facebook, güncel olarak dünyanın en büyük sosyal medya platformu olma unvanını koruyor. Buna rağmen her geçen gün genç kullanıcılarını kaybetmeye devam eden sosyal medya devi, bu kullanıcıları elinde tutmak için Instagram’dan bildiğimiz bir özelliği Facebook’a getirmeye hazırlanıyor.

Bildiğiniz üzere Instagram, geçtiğimiz yıl itibarıyla ‘Hikayeler’ kısmına ‘yakın arkadaşlar’ özelliğini eklemişti. Böylece paylaşılan hikayeyi yalnızca ‘yakın arkadaşlar’ grubuna dahil ettiğiniz kişiler görebiliyordu. Facebook, oldukça kullanışlı olan bu özelliği demirbaş sosyal medya uygulamasına da getirerek kullanıcı kitlesinin memnuniyeti artırmak istiyor.

Facebook, daha önce benzer özellikler denemişti:

Esasında Facebook, kullanıcıları gruplara ayırma ve özel arkadaş listeleri oluşturma gibi pek çok farklı özelliği daha öncelerinde denemiş ancak bu özelliklerle aradığını bulamamış ve çok iyi geri dönüşler alamamıştı. Hal böyle olunca da şirket, aradığı uygulamayı kendi çatısı altında bulunan Instagram’da bulmuş gibi görünüyor.

Facebook’un tüm bu denemelerinden sonraysa Instagram, yaklaşık bir yıl önce bir atılım yaptı ve kim olduğunu asla hatırlayamadığımız karmaşık arkadaş listeleri yapmak yerine, Hikayeler kısmında tek dokunuş ile erişebileceğimiz ‘yakın arkadaşlar’ özelliğini getirdi. Sonuç olarak kullanıcılar bu özelliği beğendi ve özelliğin popülerliği her geçen gün giderek arttı.

Sosyal medya devi, bu özelliği yalnızca ‘Facebook Hikayeler’ ile sınırlı tutmak da istemiyor. Bu noktada tıpkı Instagram’a son zamanlarda eklendiği gibi Facebook da özelliğin mesajlar üzerinden kullanılması hatta özelliğin yakın arkadaşlarla konum paylaşımı, soru-cevap özelliği ve mesajlaşma gibi pek çok alana da taşınmasını hedefliyor.

Facebook’un şimdilik test aşamasında olan bu özelliği ne zaman uygulamaya ekleyeceği bilinmez ancak kısa bir süre içerisinde geleceğini söylemek mümkün. Peki sizce Facebook, bu özellik ile birlikte genç yaştaki kullanıcılarını geri kazanabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.