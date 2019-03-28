Bilet farkı

Havadis, güney ile kuzey arasındaki uçak bileti fiyatlarını kıyasladı. Kıbrıs -Londra uçak bileti fiyatları, Güney Kıbrıs’ta kuzeyden çok daha ucuz

638 TL DAHA PAHALI: Larnaka’dan-London Gatwick’e 1 Nisan 2019 tarihinde uçak bileti fiyatı 61,01 Euro yani 383,08 TL. Aynı tarihte Ercan Havaalanı’ndan London Gatwick’e uçak bileti fiyatı (ekonomik sınıf) ise 1.021,17 TL. Buna göre, London Gatwick’e Ercan Havaalanı üzerinden uçmak 638 TL daha pahalı

STANSTED 3 KATI: Baf’tan – Londra Stansted’e 1 Nisan 2019 tarihinde uçak bileti fiyatı 32,88 Euro, yani 206,48 TL. Aynı tarihte Ercan Havaalanı’ndan Londra Stansted’e uçak bileti fiyatı (ekonomik sınıf) ise 673 TL. Londra Stansted’e Ercan Havaalanı üzerinden uçmak 466,52 TL daha pahalı

YEME İÇME AYNI: Güneyde de kuzeyde de bazı şirketlerin bilet fiyatı bagaj, koltuk seçimi ve uçaktaki ikramları içerirken, bazı şirketlerde bu hizmetler ek ücrete tabi. En ucuza satılan biletlerde genellikle koltuk ve 8-10 kg el bagajı dahil oluyor

Duygu ALAN

Havadis’in ile Easy Jet, Ryan Air ve THY, Pegasus Havayolları’nın web sayfasından elde ettiği fiyat bilgilerine göre, 1 Nisan 2019 tarihinde Ercan Havaalanı’ndan Londra’ya uçak bileti fiyatlarının Güney Kıbrıs’tan Londra’ya uçak bileti fiyatlarından çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Güneyde de kuzeyde de bazı şirketlerin bilet fiyatı bagaj, koltuk seçimi ve uçaktaki ikramları içerirken, bazı şirketlerde bu hizmetler ek ücrete tabi. En ucuza satılan biletlerde genellikle koltuk ve 8-10 kg el bagajı dahil oluyor.

Stansted 466 TL, Gatwick 638 TL

Larnaka’dan-London Gatwick’e 1 Nisan 2019 tarihinde uçak bileti fiyatı 61,01 Euro (383,08 TL).

Ercan Havaalanı’ndan London Gatwick’e 1 Nisan’da uçak bileti fiyatı (ekonomik sınıf) ise 1.021,17 TL. Buna göre, London Gatwick’e Ercan Havaalanı üzerinden uçmak isteyen 1 yetişkin 638 TL daha fazla ödemek zorunda.

Baf’tan – Londra Stansted’e 1 Nisan 2019 tarihinde uçak bileti fiyatı 32,88 Euro (206,48 TL).

Ercan Havaalanı’ndan Londra Stansted’e uçak bileti fiyatı (ekonomik sınıf) 1 Nisan’da 673 TL.

Londra Stansted’e Ercan Havaalanı üzerinden uçmak 466,52 TL daha pahalı.

Rumlar Ercan’ı tercih ediyor

Kıbrıs’tan İstanbul’a uçak bileti fiyatlarında KKTC daha ucuz. Buna göre, Larnaka’dan -Atina-İstanbul Atatürk Havaalanı’na 1 Nisan 2019 tarihinde uçmak isteyen yetişkin toplamda 1.876,7 TL’yi gözden çıkarmak zorunda. Ercan Havaalanı’ndan 1 Nisan’da İstanbul’a THY ile uçmak 195 TL, Pegasus ile uçmak ise 219 TL.

Aradaki fiyat farkı sebebi ile İstanbul’a gitmek isteyen Kıbrıslı Rumlar Ercan Havaalanı’ndan uçmayı tercih ediyor.

TABLO:

1 Nisan 2019 Pazartesi

Larnaka-London Gatwick

Easy Jet: 61,01 Euro: 383.08 TL

Ercan-London Gatwick

THY: 1.021,17 TL

Baf- Londra Stansted

Ryan Air: 32,88 Euro : 206,48 TL

Ercan- Londra Stansted

Pegasus: 673 TL