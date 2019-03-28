Kumarhane müşterisi hırsızlıkla suçlandı

Girne’de bir kumarhanede başkasına ait 1000 Dolar değerindeki oyun pulunu çalmakla suçlanan Lübnanlı Michel Greige, Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlı aleyhinde 2 gün tutukluluk emri alındı

Evrim KAMALI

Girne’de bir kumarhanede koluna monte ettiği yapıştırıcı düzenek ile aynı masada oyun oynadığı A.H.E.’ye ait 1000 Dolar değerindeki oyun pulunu çalmakla suçlanan Lübnanlı Michel Greige, dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol, 23 Mart 2019 tarihinde, saat 01:45 sıralarında, Girne’de bir kumarhanede müşteri olarak bulunan zanlının, rulet masasında oyun oynadığı sırada aynı masada oynayan başka bir kişiye ait olup rulet masası üzerinde bulunan 1000 Dolar değerindeki oyun pulunu, koluna monte ettiği yapıştırıcı düzenek sayesinde çaldığını söyledi.

Kol, zanlının çaldığı oyun pullarını bozdurup kumar oynadığını belirtti. Zanlının aynı gün tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden Kol, zanlının arabasında ve üzerinde yapılan aramada koluna taktığı düzenek, düzenek yapmak için malzemeler ve sahte Suriye pasaportu bulunduğunu belirtti.

Kol, yapılan soruşturmada zanlının 15 Mart’ta sahte Suriye pasaportu ile yine hırsızlık yaptığı kumarhanede hesap açtırıp oyun oynadığını söyledi.

Kol, zanlının tasarrufunda bulunan pasaportun belge inceleme uzmanları tarafından inceleneceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.