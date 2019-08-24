Beşiktaş 3 golle kanatlandı

Sezona deplasmanda aldığı 3-0’lık Sivasspor yenilgisi ile başlayan Beşiktaş, ikinci haftada Göztepe’yi evinde konuk etti.

Kartal, seyircisi önünde 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Beşiktaş’ı 1-0 öne geçiren golü, 45 + 2’de Güven Yalçın attı ve ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Beşiktaş, 54. dakikada Caner Erkin ile skoru 2-0’a getirmeyi başardı. Beşiktaş’ın orta saha oyuncularından Adem Ljajic, 59. dakikada sahne aldı ve Kartal’ı Göztepe karşısında 3-0 öne geçiren golü attı.

Karşılaşma, Beşiktaş’ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Böylece Beşiktaş, ikinci hafta sonunda 3 puana ulaşırken, Göztepe henüz puanla tanışamadı.